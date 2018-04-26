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報稅前看過來 這些保費可列舉扣除

發稿時間：2018/04/26 16:30

最新更新：2018/04/26 17:11

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（中央社記者田裕斌台北26日電）個人綜合所得稅即將在5月開徵，保險費一向是重要的列舉扣除費用，壽險業者表示，包括人身保險、健保、勞保、軍公教保險、國民年金都在可列舉扣除的範圍。

目前台灣綜合所得稅的課稅級距，是依據「綜合所得淨額」，也就是所得總額扣除免稅額、一般扣除額及特別扣除額後決定適用的稅率，而一般扣除額又可讓民眾自行選擇標準扣除額或列舉扣除額。

元大人壽商品精算部副總經理張銘修指出，根據保險事業發展中心統計，去年國人平均每人保費支出高達新台幣15.18萬元，平均一人就有2.5張以上壽險保單，由於壽險屬於人身保險，報稅時可列舉扣除。

張銘修表示，列舉扣除額中，人身保險項目的扣除額上限為2.4萬元，不過全民健康保險費、健保補充保費不受金額限制，可全數扣除；若有幫配偶、受扶養直系親屬繳交健保費，在同一申報戶內也能全數扣除。

值得注意的是，報稅時僅有人身保險才可列舉扣除，包括人壽保險、健康保險、傷害保險、年金保險，如國民年金保險即屬於年金保險，出國旅行購買的旅平險、意外險也屬於人身保險，民眾只要檢附證明，也可列舉扣除；至於車險、火災保險、責任險，都是財產保險，則不得列舉扣除。

此外，保險費列舉扣除額是依入帳日開始計算，因此今年才投保的保單，明年才能扣除，若去年家中有新生兒，且有替新生兒投保，也不要忘記將保費在今年報稅時列舉扣除。

張銘修提醒，有4種情況的人身保費不能列舉扣除，民眾報稅時應多加留意：

一、非直系親屬：幫配偶、子女、父母以外的親屬繳的保險費，例如，兄弟姊妹報稅時無法列舉扣除。

二、非撫養親屬：子女已成年並自行報稅，即使父母幫忙繳保險費，也不能列舉扣除，但子女可以在自己的申報戶列舉扣除。

三、要保人與被保人非同一申報：例如，兒子為父親購買保險，但父親和兒子各自申報，兒子就不能列舉這筆保費。

四、政府未核准的保單：地下保單、境外保單都無法享有扣抵權利。(編輯：陳永昌)1040426

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