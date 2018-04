精英下半年看旺 智慧倉儲可望有斬獲

主機板廠精英電腦26日召開重大訊息記者會,由發言人陳惠美(左)、代理發言人謝明宏(右)說明中國大陸製造廠興英科技分割相關事宜。中央社記者吳家豪攝 107年4月26日

(中央社記者吳家豪台北26日電)主機板廠精英電腦今天召開重大訊息記者會,說明中國大陸製造廠興英科技分割事宜;看好主要客戶訂單將帶動下半年營運優於上半年,且智慧倉儲新品可望有斬獲。



精英電腦發言人陳惠美表示,精英依2018年1月23日重訊公告處分重要子公司Dragon Asia Trading Co., Ltd.,股權交易第一階段在精英將Dragon Asia Trading Co., Ltd.的52%股份轉讓指令及52%股票證書原件交給提存律師保管後,Ever Unicorn Estate Limited支付人民幣6億元股權價款。



陳惠美說,待精英將興英科技除土地與建物外的其他非目標資產負債剝離完成,且雙方皆同意已完成股權交割先決條件後,才進行股權交易第二階段,Ever Unicorn Estate Limited支付剩餘款項人民幣5.5億元,精英將剩餘48%股權移轉至Ever Unicorn Estate Limited。



她指出,今年3月已交付Dragon Asia Trading Co., Ltd.的52%股份,並已向Ever Unicorn Estate Limited收取人民幣6億元股權價款,今天擬進行後續作業,將Dragon Asia Trading Co., Ltd.間接持股的興英科技以分割方式將土地與建物外的其他非目標資產負債予以剝離,剝離至另一公司興英數位科技,並承接原興英科技的生產營運,以利後續股權交易進行。



陳惠美說,興英科技分割事宜預計2023年前完成,將一次性認列所得;目前興英科技每年產能包括主機板約200萬到250萬片、桌上型電腦約40萬到60萬台、筆記型電腦約20萬台。



展望精英電腦今年營運,陳惠美表示,第1季受到工作天數較少等季節性因素影響,預期第2季起將逐季成長,下半年在主要客戶訂單帶動下,可望優於上半年,推估上半年營收約占40%、下半年約占60%。



陳惠美說,精英已向客戶反映零組件成本上漲,第2季營運不受影響;同時也朝向營運多元化,開發車用主機、車用儀表板、智慧音箱、電競耳機、智慧倉儲等新產品,但今年貢獻營收比重可能仍低於10%,其中智慧倉儲正與美國及東南亞客戶洽談中,下半年可望有所斬獲。(編輯:鄭雪文)1070426