/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫安佐八百壯士麻疹疫苗新光金
>rss

友達董座：第1季面板業像天氣一樣有點冷

發稿時間：2018/04/26 17:10

最新更新：2018/04/26 17:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘智義台北26日電）友達光電董事長彭双浪今天在線上法人說明會表示，今年第1季面板業就像天氣一樣有點冷，銷售不符預期，庫存調整時間長一點，但市場還算健康。

彭双浪說，第1季是傳統淡季，因有春節假期及工廠歲修，工作天數減少，加上第1季新台幣兌美元升值2.6%，及考量新台幣兌日圓變動後，第1季毛利較去年第4季減少1.5%。

他強調，過去幾年積極布局，第1季產能維持滿載，獲利達到預期，資產負債表健康，雖然庫存比去年第4季多一天，淨負債比4.8%，仍在相對低點。

因此，考量財務健全，公司未來成長需求後，友達決定每股配發現金股利1.5元，殖利率超過10%，維持股東對友達投資獲得穩定回報。

至於客戶端調整，他直言，客戶訂單結構第2季會比較健康，就像天氣逐步回暖，為迎接第3季旺季準備，依然維持相對高的產能利用率。

觀察美國與中國的區域貿易衝突，彭双浪認為，出口到美國的產品都會密切注意，因輸美比例小，不會受到美中貿易戰直接影響，但仍會密切觀察後續發展，是否影響整體消費市場，以及市場供需平衡。

友達總經理蔡國新評估，世界盃足球賽將到，廠商因應運動賽事調整庫存，為下半年新產品備貨，且應用面需求穩定，總體面板需求未變，今年全球整體面板出貨面積可望較去年增加6至8%。

雖然中國大陸面板新產能不斷開出，但蔡國新強調，從供給面來看，面板廠擴充新產能，新世代產線卻需要較長的學習曲線，包括產能提升、技術轉換、良率攀升情況都不確定，因此新產線今年的表現有待進一步觀察。（編輯：楊玫寧）1070426

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
反軍人年改抗議爆衝突
反軍人年改抗議爆衝突
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP