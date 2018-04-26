/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫安佐八百壯士麻疹疫苗新光金
>rss

環團質疑深澳空污 台電：採一流電廠機組

發稿時間：2018/04/26 17:39

最新更新：2018/04/26 17:39

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者廖禹揚台北26日電）環團質疑台電用「世界一流」文字掩蓋燃煤電廠污染事實，台電今天回應，深澳新增機組的確已與目前國際上第一流的日本磯子電廠採用相同機組，並從源頭採購降低重金屬排放風險。

深澳電廠議題延燒，立法院經濟委員會今天上午舉辦公聽會，環保團體要求台電應該要針對燃煤電廠造成的空氣污染提出健康風險評估及重金屬排放評估。

台電下午發布新聞稿回應，日本磯子電廠是國際能源署（IEA）公認世界第一的高效率低排放燃煤電廠，而台電目前規劃新建的深澳機組與磯子電廠使用相同的超超臨界（USC）機組，承諾排放值也較預計2020年商轉的日本竹原燃煤電廠環評承諾排放值更低，因此可說是同一等級的電廠。

針對環團關心的重金屬排放部分，台電表示將從源頭開始管理燃料品質，如購煤合約明文規範含汞量不得超過每公斤0.12毫克，比磯子電廠的0.15毫克更低，未來招標建廠也將持續採用最新技術，並使用2套環保除塵設備，重金屬排放量可符合美國汞暨有毒氣體排放標準（MATS，Mercury and Air Toxics Standards），更遠低於台灣國家標準。

而以林口電廠發電排放污染物現況來看，粒狀物每立方公尺2到10微克，以及氮氧化物5到10ppm，都可達到磯子電廠的環評承諾值。

台電並表示，電源開發仍以再生能源優先、天然氣發電為主，未來會持續推動既有燃煤電廠除役，如興達電廠1、2號機將於2023年除役，3、4號機將於2024年除役。（編輯：林興盟）1070426

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
反軍人年改抗議爆衝突
反軍人年改抗議爆衝突
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP