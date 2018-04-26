環團質疑深澳空污 台電：採一流電廠機組

（中央社記者廖禹揚台北26日電）環團質疑台電用「世界一流」文字掩蓋燃煤電廠污染事實，台電今天回應，深澳新增機組的確已與目前國際上第一流的日本磯子電廠採用相同機組，並從源頭採購降低重金屬排放風險。



深澳電廠議題延燒，立法院經濟委員會今天上午舉辦公聽會，環保團體要求台電應該要針對燃煤電廠造成的空氣污染提出健康風險評估及重金屬排放評估。



台電下午發布新聞稿回應，日本磯子電廠是國際能源署（IEA）公認世界第一的高效率低排放燃煤電廠，而台電目前規劃新建的深澳機組與磯子電廠使用相同的超超臨界（USC）機組，承諾排放值也較預計2020年商轉的日本竹原燃煤電廠環評承諾排放值更低，因此可說是同一等級的電廠。



針對環團關心的重金屬排放部分，台電表示將從源頭開始管理燃料品質，如購煤合約明文規範含汞量不得超過每公斤0.12毫克，比磯子電廠的0.15毫克更低，未來招標建廠也將持續採用最新技術，並使用2套環保除塵設備，重金屬排放量可符合美國汞暨有毒氣體排放標準（MATS，Mercury and Air Toxics Standards），更遠低於台灣國家標準。



而以林口電廠發電排放污染物現況來看，粒狀物每立方公尺2到10微克，以及氮氧化物5到10ppm，都可達到磯子電廠的環評承諾值。



台電並表示，電源開發仍以再生能源優先、天然氣發電為主，未來會持續推動既有燃煤電廠除役，如興達電廠1、2號機將於2023年除役，3、4號機將於2024年除役。（編輯：林興盟）1070426