/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫安佐八百壯士麻疹疫苗新光金
>rss

夏普公布財報 營收成長將發股利

發稿時間：2018/04/26 17:57

最新更新：2018/04/26 17:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃名璽東京26日專電）鴻海集團主導的日本夏普公司（Sharp）今天公布2017年度財務報表，業績比2016年度大幅改善，營業額成長18%，將發放股利，這是2011年度以來首度發放股利。

根據夏普公布的財報，2017年度（2017年4月1日到2018年3月31日）業績比2016年度大幅改善，雖然低於原先預期，但營業額仍增加18%。

夏普今天公布的財報顯示，營業利益為901億日圓（約新台幣245億元），比2016年度增加44.3%。

夏普表示，2017年度全年度4季都出現獲利，這是公司從2008年金融海嘯的2007年度以來首見。

夏普指出，2017年度也是自2011年度以來，時隔6年再度發放股利。

財報預估，2018年度的營業額及獲利，都將比2017年度大幅成長。

「日本經濟新聞」近日報導，夏普能有這樣的表現，除了出身鴻海集團的社長戴正吳積極改革，也與夏普本業的液晶面板銷售創佳績有關。

2016年8月13日，夏普召開董事會，通過鴻海集團副總裁戴正吳出任夏普社長。戴正吳成功帶領夏普轉虧為盈，並在2017年12月重返日本股市由大型企業股票組成的東證一部。（編輯：郭中翰）1070426

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
反軍人年改抗議爆衝突
反軍人年改抗議爆衝突
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP