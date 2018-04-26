夏普公布財報 營收成長將發股利

（中央社記者黃名璽東京26日專電）鴻海集團主導的日本夏普公司（Sharp）今天公布2017年度財務報表，業績比2016年度大幅改善，營業額成長18%，將發放股利，這是2011年度以來首度發放股利。



根據夏普公布的財報，2017年度（2017年4月1日到2018年3月31日）業績比2016年度大幅改善，雖然低於原先預期，但營業額仍增加18%。



夏普今天公布的財報顯示，營業利益為901億日圓（約新台幣245億元），比2016年度增加44.3%。



夏普表示，2017年度全年度4季都出現獲利，這是公司從2008年金融海嘯的2007年度以來首見。



夏普指出，2017年度也是自2011年度以來，時隔6年再度發放股利。



財報預估，2018年度的營業額及獲利，都將比2017年度大幅成長。



「日本經濟新聞」近日報導，夏普能有這樣的表現，除了出身鴻海集團的社長戴正吳積極改革，也與夏普本業的液晶面板銷售創佳績有關。



2016年8月13日，夏普召開董事會，通過鴻海集團副總裁戴正吳出任夏普社長。戴正吳成功帶領夏普轉虧為盈，並在2017年12月重返日本股市由大型企業股票組成的東證一部。（編輯：郭中翰）1070426