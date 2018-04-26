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大創違法申請專案進口 經濟部：已移送檢調

發稿時間：2018/04/26 18:55

最新更新：2018/04/26 18:55

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（中央社記者廖禹揚台北26日電）大創百貨遭立委踢爆，在遭處分禁止輸入貨物期間，以專案進口輸入2000多公噸貨物，經濟部今天表示，已查證廠商專案申請案件所送證明文件不實，並移送檢調辦理。

時代力量黨籍立法委員黃國昌9日舉行記者會，指出大創於2015年11月受經濟部國際貿易局處分停止輸入期間，仍以專案申請進口，並質疑大創在交易文件任意填載日期，以利辦理專案申請輸入許可。

大創今天發布新聞稿表示，經調查確認，先前依貿易法第31條規定向貿易局提出的專案輸入許可申請相關文件中，確有部分填載交易文件日期與實際日期不一致。

但大創也強調，申請專案輸入許可案件中，並未包含任何衛生福利部公告禁止輸入的日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品，或任何可能造成消費者身體健康、安全疑慮的食品。

經濟部官員接受中央社記者訪問表示，貿易局日前已發文給大創，要求進行查證工作，而大創也坦承有交易證明文件不實，貿易局已依刑法第214條使公務人員登載不實規定，移送檢調辦理。

貿易局表示，衛福部在2011年3月公告暫停受理日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品輸入報驗，但大創在2014年7月至2015年3月間進口前述5縣食品，經衛福部認定違反食品安全衛生管理法規定，裁處罰鍰；而因大創未事先查明日本貨物標示代碼所代表的確實產地，即填報為日本非核災地區產地，貿易局依貿易法處分大創停止輸入貨品6個月。

但依貿易法規定，廠商受處分前已成立交易，可以專案申請輸入，且大創申請專案輸入產品中，食物部分均經衛福部食品藥物管理署查驗合格後進口，非食品部分則屬准許自由輸入貨品，因此准予輸入。（編輯：楊凱翔）1070426

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