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中鋼股東會紀念品送這個 攜手台鹽衝人氣

發稿時間：2018/04/26 19:16

最新更新：2018/04/26 19:16

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（中央社記者潘智義台北26日電）中鋼宣布今年股東會紀念品為「台灣美印象收納禮盒－皂到幸福」，馬口鐵盒採用中鋼鋼材，盒內附兩款台鹽特別研發的嫩膚皂。中鋼是否延續去年「台灣黑熊傘」高人氣，備受關注。

中鋼股東會紀念品最夯，之前的鈦杯、去年的台灣黑熊傘都引發熱潮，但金管會近日發布了「中鋼條款」，明年股東會想要用畸零股領取中鋼紀念品的民眾，可能不能如願了。

中鋼強調，今年股東會紀念品發放不限持股的股數，畸零股也可領取，但金融監督管理委員會近日已通知，股東會紀念品發放應回歸公司治理，由公司自行決定發放條件，雖然考慮限制領取紀念品資格，但因時間上已近股東會，所以今年股東會仍比照往年，紀念品領取條件不限持股多寡，將在明年股東會前重新評估領取紀念品條件。

另外針對今年股東會紀念品，中鋼表示，收納禮盒印有台灣印象彩繪圖案，呈現台灣多元豐富的生態；堅固的盒身可循環運用在日常生活，將各種小物品收納於中，為永續發展盡一份心力。

中鋼指出，盒內另委託台鹽公司特別研發兩款嫩膚皂，「竹炭黃金嫩膚皂」添加竹炭配方，加強對皮膚油脂的吸附力，「馥芳草本嫩膚皂」則係以多種草本配方調製，具有鎮定舒緩的效果。兩款產品均加入金箔粉與乳木果油，兼具外觀與實用，保濕且不乾澀。

為鼓勵股東踴躍出席股東會，中鋼強調，股東會當日紀念品的兌換將以親自到場的股東為優先，若有受公司股東委託領取紀念品者，請盡量於受託代理期間（5月29至6月6日），赴各地受託代理場所交付委託書與換取紀念品。（編輯：楊凱翔）1070426

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