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純網銀11月受理申請 明年5月公布榜單

發稿時間：2018/04/26 19:16

最新更新：2018/04/26 19:16

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（中央社記者蔡怡杼台北26日電）金融監督管理委員會主任委員顧立雄今天說明開放設立純網路銀行，預計今年11月受理申請，明年5月公布首波純網銀名單，最快明年底有望看到首家純網銀。

顧立雄表示，為協助銀行因應數位化發展的商機，鼓勵金融創新及深化金融普及，滿足新世代消費需求，且考量有部分銀行因業務轉型或併購而消滅，本國銀行總體家數已由105年底的39家，微幅減少到目前的37家，因此，開放新設純網銀的家數，以2家為上限，以適度管理市場競爭壓力。

由於純網銀的開放設立可能涉及商業銀行設立標準、金融控股公司投資管理辦法、商業銀行轉投資應遵守事項準則等多項法規的修正，根據金管會規劃，今年5月底前完成意見徵詢、6月底前召開公聽會、10月底法規修正完成，11月到明年1月開放受理申請、明年5月公布審查結果。

至於何時可以見到首家純網路銀行？顧立雄說，明年5月公布純網銀首波審查結果後，以業者約需半年的籌備期推估，最快明年底有望看到首家純網銀。

同時，顧立雄也強調，不會為了開放而開放，純網銀的開放設立要讓金管會感到安心。

根據金管會規劃，純網銀不得設立實體分行，業務範圍與一般商業銀行一致，一般商業銀行於網路可辦理的業務，純網銀都可辦理，且純網銀的資本額與商業銀行一致，均為新台幣100億元。

在純網銀申請資格條件中，發起人中至少有1家銀行或金控，且銀行或金控的持股比率應達50%以上，或承諾於一定期間內達成持股5成以上。

即金管會期待純網銀至少要跟1家銀行或金控合作，但現行金管會要求，原則上1家金控旗下只能有1家銀行，兩者是否有衝突？顧立雄表示，純網銀與現有的實體銀行屬於不同型態，即不受1家金控旗下只能有1家銀行的限制。

至於在大股東適格性方面，則須符合誠信、正直、守法性，並能合理說明與銀行利害關係，且未有銀行負責人應具備資格條件兼職限制應遵循事項準則第3條所列的消極資格情事，以及財務業務有助於純網銀健全經營等多項要求。（編輯：鄭雪文）1070426

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