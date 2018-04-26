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綜所稅5/1起申報 明天開放查調所得資料

發稿時間：2018/04/26 19:19

最新更新：2018/04/26 19:19

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（中央社記者邱柏勝台北26日電）報稅月將屆，財政部表示，明天上午8時起開放查調所得及扣除額等課稅資料，納稅義務人可用自然人憑證、金融憑證、健保卡及註冊密碼或查詢碼下載，5月1日起即可申報綜所稅。

財政部今天舉辦106年度綜所稅申報記者會，賦稅署副署長宋秀玲表示，今年綜所稅結算申報期間，自5月1日起至5月31日止。結算申報截止日當天，國稅局收件時間延長至晚間7時；若使用網際網路申報，應於當晚12時以前完成申報。

財政部表示，為便利民眾報稅，報稅官網4月13日起提供納稅義務人下載電子結算申報繳稅軟體，27日上午8時開放所得及扣除額等課稅資料查詢。民眾可使用自然人憑證、金融憑證、健保卡及註冊密碼，或向國稅局臨櫃申請查詢碼下載稅籍、所得及扣除額資料。

其中，適用稅額試算的納稅義務人，近期應已收到國稅局寄發的稅額試算通知書，通知書上已經附印查詢碼，就不需要再赴國稅局申請。

高雄國稅局補充，今年綜所稅查調所得服務，提供捐贈、保險業、醫藥及生育費、災害損失、購屋借款利息、身心障礙特別扣除額與教育學費特別扣除額等7項扣除額資料供查詢下載，提供民眾報稅時參考運用。

財政部表示，今年綜所稅申報戶估約630萬戶。根據統計，去年採稅額試算申報綜所稅約有219萬戶，比重約3成5；剩餘6成5申報戶中，有高達93%採網路申報。為進一步提升民眾報稅方便性，財政部今年也加強行動裝置繳稅服務，新增八大公股行庫行動銀行app繳稅新措施，民眾只要利用app掃描行動支付繳稅QR code，就能完成申報。(編輯：陳永昌)1070426

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