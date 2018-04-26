海洋風電第二階段 沃旭總部批准投資

（中央社記者廖禹揚台北26日電）台灣首座示範風場海洋風電（Formosa I）將進入第二階段建造工程，沃旭能源（Ørsted）今天宣布，丹麥總部董事會已做出最終投資決定，批准投資海洋風電第二階段建造工程。



海洋風電分為兩階段開發，第一階段2部4MW、共8MW已在去年4月正式商轉，至今一年間發電量逾2880萬度；第二階段20部6MW、共120MW裝置容量風機，預計將在2019年施工，同年底併聯發電。



沃旭能源今天發布新聞稿表示，丹麥總部的董事會已經作出最終投資決定，批准投資在台灣的海洋風電第二階段建造工程；並預計在5月底與其他合資夥伴進行共同最終投資決定。



海洋風電第二階段由沃旭能源持股35%、台灣開發商上緯新能源持股15%，及麥格理資本持股50%。



沃旭能源表示，海洋能源已與西門子歌美颯簽署20部6MW風機及15年風場風機完整服務合約；上週也與台灣廠商華城電機簽訂現有陸上變電站擴建設備工程合約。相關許可申請正按計劃進行中，並在去年12月與台電簽署電能購售契約。



除海洋風電外，沃旭能源規劃開發的「大彰化離岸風電開發計畫」東北、東南、西北、西南4座風場，也將參與明、後天經濟部舉辦的離岸風電遴選，爭取預計於2021年至2025年完工併聯的併網容量。（編輯：楊凱翔）1070426