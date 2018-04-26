/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫安佐八百壯士麻疹疫苗新光金
>rss

手機大廠訂單沒少 瑞儀背光模組勝券在握

發稿時間：2018/04/26 20:19

最新更新：2018/04/26 20:32

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
國際知名手機品牌背光模組供應商瑞儀光電董事長王本然26日在法說會表示，不擔心客戶手機採用不須背光模組的有機發光二極體（OLED）面板，因為客戶銷售狀況較好的液晶面板手機仍須背光模組。中央社記者潘智義攝　107年4月26日國際知名手機品牌背光模組供應商瑞儀光電董事長王本然26日在法說會表示，不擔心客戶手機採用不須背光模組的有機發光二極體（OLED）面板，因為客戶銷售狀況較好的液晶面板手機仍須背光模組。中央社記者潘智義攝　107年4月26日

（中央社記者潘智義台北26日電）知名手機大廠背光模組供應商瑞儀光電董事長王本然表示，雖未接獲大客戶今年下半年推出的新液晶面板手機背光模組訂單，但獲追加舊款液晶面板手機背光模組訂單。

王本然今天在法人說明會指出，大客戶推出採用主動有機發光二極體（AMOLED）面板的手機後，因為不須背光模組，所以一般認為背光模組廠瑞儀可能營運會受到衝擊，但事實上客戶依然持續推出新的液晶面板手機，仍必須要有背光模組。

他說，若要接客戶今年新款的平價液晶面板手機背光模組訂單，須調整產線規格，將無法同步生產舊款液晶面板手機的背光模組，所以客戶讓其他背光模組廠調整產線，專接新款手機訂單，瑞儀則增加舊款手機的背光模組訂單，事實上舊款液晶面板手機銷售狀況可能更好。

他直言，平板電腦背光模組業務的成長遠高於手機背光模組，大客戶手機採用AMOLED面板影響不大。

他認為，瑞儀要做出別人做不出來的東西，才能面對紅色供應鏈低價競爭，從另一角度來看，也不會為了衝營收，刻意低價接中國大陸品牌商的訂單。

瑞儀光電董事長特助張紋祥在法人說明會指出，今年第1季獲利不如去年同期，主因匯損侵蝕，但整體來看，本業穩健獲利。

瑞儀公布，第1季合併營收約新台幣112億元，營業毛利為14億元，毛利率12.45%。第1季受營運淡季，以及匯兌損失影響，稅後淨利為1.45億元，每股稅後盈餘0.31元。

瑞儀光電統計，去年合併營收544億元，稅後淨利為30.55億元，每股稅後盈餘6.57元，董事會通過預計每股配發現金股利4.8元，配息率約為73%，以4月25日收盤價69.8元計算，現金殖利率為6.9%，維持公司長期穩定的股利政策。（編輯：鄭雪文）1070426

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
反軍人年改抗議爆衝突
反軍人年改抗議爆衝突
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP