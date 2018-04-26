手機大廠訂單沒少 瑞儀背光模組勝券在握

國際知名手機品牌背光模組供應商瑞儀光電董事長王本然26日在法說會表示，不擔心客戶手機採用不須背光模組的有機發光二極體（OLED）面板，因為客戶銷售狀況較好的液晶面板手機仍須背光模組。中央社記者潘智義攝 107年4月26日

（中央社記者潘智義台北26日電）知名手機大廠背光模組供應商瑞儀光電董事長王本然表示，雖未接獲大客戶今年下半年推出的新液晶面板手機背光模組訂單，但獲追加舊款液晶面板手機背光模組訂單。



王本然今天在法人說明會指出，大客戶推出採用主動有機發光二極體（AMOLED）面板的手機後，因為不須背光模組，所以一般認為背光模組廠瑞儀可能營運會受到衝擊，但事實上客戶依然持續推出新的液晶面板手機，仍必須要有背光模組。



他說，若要接客戶今年新款的平價液晶面板手機背光模組訂單，須調整產線規格，將無法同步生產舊款液晶面板手機的背光模組，所以客戶讓其他背光模組廠調整產線，專接新款手機訂單，瑞儀則增加舊款手機的背光模組訂單，事實上舊款液晶面板手機銷售狀況可能更好。



他直言，平板電腦背光模組業務的成長遠高於手機背光模組，大客戶手機採用AMOLED面板影響不大。



他認為，瑞儀要做出別人做不出來的東西，才能面對紅色供應鏈低價競爭，從另一角度來看，也不會為了衝營收，刻意低價接中國大陸品牌商的訂單。



瑞儀光電董事長特助張紋祥在法人說明會指出，今年第1季獲利不如去年同期，主因匯損侵蝕，但整體來看，本業穩健獲利。



瑞儀公布，第1季合併營收約新台幣112億元，營業毛利為14億元，毛利率12.45%。第1季受營運淡季，以及匯兌損失影響，稅後淨利為1.45億元，每股稅後盈餘0.31元。



瑞儀光電統計，去年合併營收544億元，稅後淨利為30.55億元，每股稅後盈餘6.57元，董事會通過預計每股配發現金股利4.8元，配息率約為73%，以4月25日收盤價69.8元計算，現金殖利率為6.9%，維持公司長期穩定的股利政策。（編輯：鄭雪文）1070426