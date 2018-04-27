油價恐連3漲 汽柴油下週估各漲4角及5角

根據中油浮動油價機制預估，30日凌晨零時起，國內各式汽油每公升零售價將調漲新台幣0.4元，柴油調漲0.5元。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北27日電）美國可能制裁伊朗，加上產油國持續落實減產協議，推升油價上漲，根據中油浮動油價機制預估，30日凌晨零時起，國內各式汽油每公升零售價將調漲新台幣0.4元，柴油調漲0.5元。



若中油依此調價，國內參考零售價分別為92無鉛汽油每公升28.2元、95無鉛汽油每公升29.7元、98無鉛汽油每公升31.7元、超級柴油每公升26.2元。實際調幅需待中油29日中午正式公布。



中油表示，美國總統川普將於5月12日前決定是否重新制裁伊朗，加上石油輸出國家組織（OPEC）持續落實減產協議，導致油價上漲。



國內油價已連續2週上漲，若依前述預估調幅，95無鉛汽油將逼近2014年11月24日的29.8元高點。



根據中油浮動油價機制，本週累計至4月26日的原油指標7D3B每桶為71.82美元，較上週上漲0.37美元，新台幣匯率為29.627元，較上週貶值0.247元，預計30日凌晨零時起，國內各式汽油每公升零售價將上漲0.4元、柴油上漲0.5元。(編輯：趙蔚蘭)1070427