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頂新油品案逆轉 魏應充二審判15年

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華為遭調查 台系供應鏈頻遇亂流

發稿時間：2018/04/27 10:34

最新更新：2018/04/27 11:11

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）美中貿易戰延燒，繼中興後華為傳出也遭美商務部調查，牽動供應鏈神經，引發市場高度不安，台灣相關供應鏈近來頻頻遇亂流，股價面臨不小壓力，在連日弱勢後今天稍見止穩反彈。

包括台積電、鴻海、大立光、玉晶光、聯發科、台達電等近來股價表現相對疲弱，破底的不在少數，今天早盤隨著大盤反彈相關個股也見到反彈，惟上檔賣壓仍不輕，顯然投資人對後續事件發展的不確定性仍有諸多擔憂。

台積電今天早盤以225元，上漲3元開出後賣壓陸續出籠，股價快速壓回平盤位置，鴻海、大立光、聯發科及台達電等均維持在平盤上小紅格局震盪，玉晶光在昨天激烈摜壓至跌停後，今天見到較顯著反彈，早盤以340元上漲17元開出，漲幅為5.26%，開高後震盪壓回，334元年線位置能否守穩為觀察重點。

股王大立光率先回檔破底，從去年底以來表現相當疲弱，股價在今年4月9日見到3000元低點，之後買盤轉趨積極，股價初步見到止穩打底，能否率先止穩回升，帶領電子類股重回多頭信心為觀察指標。

美國商務部調查中國業者違反美國對伊朗與北韓制裁協議的火苗，傳燒至華為，使得華為也恐面臨無法取得美國企業晶片與關鍵技術問題。

華為去年全球出貨1.53億支手機，全球市占率已突破兩位數，與蘋果的差距正拉近中；至於華為的基地台則涵蓋全球1/3人口，由於台廠與華為的關聯性相當高，市場擔憂一旦華為成為中興之後下一個美中貿易大戰的祭品，影響層面將相當廣，市場高度關注。（編輯：林沂鋒）1070427

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