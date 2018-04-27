消費者信心6大指標齊挫 15個月首見

（中央社記者蔡怡杼台北27日電）中央大學台經中心4月消費者信心指數（CCI）反轉微幅下降，且6項分項指標全數下滑，為15個月來首見。台經中心表示，6項分項指標下降未達顯著水準，情況與3月持平。



中央大學台經中心今天公布107年4月消費者信心指數（CCI）調查，4月CCI總數為86.89點，月減0.97點，且6項分項指標全數下降，以未來半年國內就業機會下降1.35點最多，未來半年投資股票時機下降0.70點最少。



從絕對水準來看，未來半年國內就業機會為105.80點，未來半年投資股票時機為105.50點，皆為樂觀指標。子指標分數在100至200間屬於「偏向樂觀」，子指標分數在0至100間屬於「偏向悲觀」。



中央大學台經中心研究員吳大任表示，4月CCI調查的6項分項指標雖全數下跌，但還不到顯著變動的水準，以「持平」來形容會比較合適。至於上次6項分項指標全數下跌則是發生在106年1月，當時受到一例一休議題的影響。



然而，令人不解的是，台股近期跌跌不休，但未來半年投資股票時機指標卻只小跌。吳大任說明，4月CCI調查時間為19日至22日，而這波股市則是從20日開始跌多漲少，推估CCI調查時間若改成這幾天，則未來半年投資股票時機指標應該會有較明顯的下降。



同時，吳大任也提醒，從過去經驗來看，當未來半年投資股票時機指標超過85點時，股市下跌的風險就會比較大。107年4月未來半年投資股票時機為105.50點。



自2018年元月開始，消費者信心調查研究增加健康狀況指標，透過調查了解民眾自評健康現狀與預估，掌握民眾對經濟與健康的看法。



目前健康狀況指標，4月調查結果為133.25點，月減2.30點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀。預期健康狀況指標，4月調查結果為101.25點，月減0.70點，呈現樂觀。



107年4月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心與健康力股份有限公司調查協辦，調查期間為107年4月19日至22日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2666位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：林沂鋒）1070427