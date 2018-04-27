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美股勁揚 台股反彈未脫盤局

發稿時間：2018/04/27 11:20

最新更新：2018/04/27 11:20

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（中央社記者潘智義台北27日電）美股道瓊工業指數大漲逾200點，帶動今天台北股市開高，但維持半小時就下滑至近平盤附近。法人認為，雖然台股反彈，但短線仍難脫盤局。

10時45分止，加權指數來到10533.53點，上漲44.95點，成交值新台幣563.26億元。8大類股除食品、紡織類股較弱，其他各類股多維持漲勢。

晶圓代工龍頭台積電盤中在平盤價220元附近游走，股王大立光來到3370元，上漲2.27%。系統組裝服務大廠鴻海在平盤80.6元附近徘徊。

被動元件大廠國巨今天暫停交易，傳與併購案有關。被動元件族群當中，大毅盤中來到56.2元漲停價、華新科接近漲停價188元。

面板大廠友達法說會公布，第一季財報依然維持獲利，歸屬母公司淨利43.1億元，基本每股盈餘為0.45元。友達盤中來到12.65元，上漲5.41%。群創來到11.25元，上漲3.21%。

宏遠投顧副總經理陳冠升指出，美股反彈帶動今天台股跌深反彈，但因景氣下修，及外資持續賣超，加上美中貿易衝突影響，可能台股反彈不會太多。電子股籌碼最亂，可能仍然是修正的震央，需提防未來股價會超跌，且因3大法人持股太高，將來會有停損壓力。

陳冠升說，因台積電釋出第二季業績較第一季衰退，很多電子股業績不如預期，電子業景氣有下行風險；又因近期中興通訊及華為受美國貿易制裁消息，恐影響台灣供應商，若中國對美國公司做貿易報復，尤其對蘋果報復，將會使很多電子股雪上加霜。（編輯：張均懋）1070427

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