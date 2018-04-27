工安領導高峰會 勞長盼CEO扮演領頭羊

（中央社記者程啟峰高雄27日電）勞動部今天邀集台電、中油等60家企業CEO在高雄舉行一場工安領導高峰會，部長許銘春期許與會CEO扮演工安領頭羊角色，善盡社會責任加強工安，保障作業勞工安全。



許銘春表示，企業追求高營收、高利潤的同時，也應該不斷地改善職場的安全衛生，回應社會對勞工安全及公共安全的要求。在企業中，工安的要求應該是由上而下，領導者如果能夠重視工安，自然就能風行草偃，形成企業工安文化，不僅員工的安全獲得保障，對於整體企業形象也有正向的幫助。



「有工作安全，企業才能永續發展」，許銘春說，職災的發生經常是領導階層輕忽工安及生產單位現場管控執行力不足所致，這必須靠雇主不斷提醒、要求落實SOP，才能真正達到防災。



許銘春指出，職安署自103年成立後，積極推動各項減災策略，在各界共同努力下，職災千人率持續下降，去年勞工保險職業災害給付千人率為2.773，為歷年新低。為進一步降低職災發生，勞動部今年特別訂定3年減災計畫，預計107年到109年要將職業災害再降低30%，透過加強檢查、宣導及輔導等多種手段，以具體行動展現政府落實工安的決心。



她說，這次工安領導高峰會希望與企業經營者共同協力推動職業安全衛生工作，提升企業安全衛生品質，期許在不久的將來，能夠達成零災害目標，期待與會企業CEO都能善盡社會責任，扮演「工安領頭羊」角色，持續為職場安全衛生努力，保障勞工權益及公眾安全。



另外，會中並有職災個案現身說法對雇主敘述受創心聲並提出建言。（編輯：李錫璋）1070427