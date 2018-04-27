華為遭美盯上 法人：台廠更怕陸制裁iPhone

全球網通設備龍頭廠商華為遭美國調查，恐波及台灣供應鏈。投顧法人認為，市場更擔憂大陸拿iPhone開刀，會對台廠造成重大影響。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北27日電）全球網通設備龍頭廠商華為遭美國調查，恐波及台灣供應鏈。投顧法人認為，對網通產業影響較大，手機族群影響有限，市場更擔憂，大陸拿iPhone開刀，會對台廠造成重大影響。



美國商務部調查中國大陸業者違反美國對伊朗與北韓制裁協議的火苗，傳延燒至華為；由於華為擁有全球網通設備龍頭、第3大智慧機廠的地位，與台灣大型電子廠商關係密切，市場擔憂，華為被美國盯上恐波及台廠。



資深分析師林成蔭今天接受中央社記者訪問時表示，在手機供應鏈方面，華為、中興近幾年都在拉高大陸供應鏈占比，情勢可能會是「美國出招降龍18掌，大陸中15掌，台廠中3掌」，台股可能會有不少股票出現賣壓；但由於資本市場長期反映的題材是蘋果，市場更擔憂，如果大陸對iPhone手機祭出反制，台廠會更慘，因為台廠吃蘋果訂單的比重龐大。



而蘋果也擔憂淪為中美貿易戰的犧牲品，蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）25日與美國總統川普在白宮會面，盼能藉此緩和美中兩國之間持續醞釀的貿易戰。



林成蔭指出，從台灣角度來看，華為遭美國盯上，台系網通供應鏈恐會受影響，但國內大型企業客戶比重分散，光纖族群聯亞、聯鈞也分散客戶，應不至於受到太大波及，因為市場總需求還是存在。



兆豐投顧協理黃國偉認為，若華為遭美制裁，恐導致華為5G基地台建置時程延後，對台系網通供應鏈影響較大，如台灣光纖股聯亞、聯鈞等會有較大的衝擊；但由於華為手機在美國銷售很低，華為又有海思晶片，認為對手機供應鏈影響不大。



不過，如果美國連Google Android平台都禁止華為手機授權採用，黃國偉認為，「影響當然就很大」，這甚至也象徵未來美中貿易談判恐怕非常艱難。



他進一步分析，市場目前都比較傾向「美中貿易戰不會真的打起來」，中興或華為事件，應該都是美中貿易戰中，美國用來拉高談判籌碼的手段；但如果美國目的真的是為了箝制大陸5G發展，雙方談判就很難讓步，美中貿易戰若真的開戰，後果不堪設想。



日前登台的華為旗艦機P20 Pro發表會上，有不少台灣供應鏈代表站台，包括大立光董事長林恩舟，他曾回應美中貿易戰議題，認為要從市場總需求考量，「這邊下來，這邊會成長，不買這支手機，也會買其他手機」。



華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海也曾表示，美中貿易戰這部分畢竟是「無能為力去掌控，面對這樣的事，就是聚焦做好自己的事情」。



華為部分手機採用高通晶片，未來如果無法使用高通產品，市場認為，華為可能採取擴大使用海思晶片方式因應，雍海則表示，華為企業文化第一條就是「開放」，華為海思晶片不會對外賣，也會採購聯發科與高通，認為這是生態鏈的平衡，有競爭才有進步，「如果非常封閉，長遠來看不是最好的選擇。」（編輯：張良知）1070427