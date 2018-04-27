台電搶搭AI潮流 智慧電表結合通訊及服務業

台電公司27日舉辦「AI技術於電力系統營運之應用與挑戰論壇」，行政院政務委員吳政忠（右3）、台電總經理鍾炳利（右4）到場致詞，鍾炳利也在現場聆聽國外專家分享人工智慧在電力系統應用經驗。中央社記者廖禹揚攝 107年4月27日

（中央社記者廖禹揚台北27日電）人工智慧（AI）應用崛起，台電搭上潮流，初步規劃研究應用在節能及儲能上，政務委員吳政忠今天表示，智慧電表蒐集的大數據，台電未來可進一步結合通訊及服務業發展。



台電公司今天舉辦「AI技術於電力系統營運之應用與挑戰論壇」，行政院政務委員吳政忠致詞表示，富比世雜誌（Forbes）分析Google、微軟等世界知名軟體公司今年紛紛到台灣設立研發中心的原因，主要有二，一是助台灣過去20、30年打下OEM、ODM產業基礎的優秀工程人才，他們能與新科技快速接軌；二則是台灣過去在硬體製造業累積的經驗。



吳政忠指出，Google、微軟都是做軟體的大公司，在下一波產業競爭中將有硬體的需求，而台灣過去主要發展硬體，缺乏軟體，AI崛起，不只是世界大型軟體公司的機會，也是台灣產業轉型創新很好的起跑點。



吳政忠表示，台電結合AI是非常正確的方向，他與台電最近也在研商AI在電力調度、大數據分析等應用，目前國內100多個工業區都已裝設高壓智慧電表，共2.4萬具，台電已與經濟部規劃，今年先做初步應用。智慧電表今年底也將裝設20萬具，明年達100萬具，蒐集的資料都是「寶貝」，可以做更多應用。



吳政忠期許，台電未來「不只是台電」，可以走出來跟通訊業、服務業結合。



台電總經理鍾炳利也說，台電過去一直嘗試將AI應用在電廠中，如建立煤的履歷系統，已掌握各個鍋爐所需用煤，節省時間、掌握商機；而林口、大潭電廠的超超臨界機組都在利用AI技術做燃燒調校，AI技術在電力供應上看來能有更多應用。



此外，鍾炳利會中受訪指出，再生能源供電配比將在2025年達到20%，受陽光與風力等天氣因素影響大，利用AI技術結合氣象統計的大數據，結合儲能系統，可以將間歇性問題平滑化，穩定電力系統；在節能上，也能跟現有的需量反應制度結合，讓用戶隨時掌握可參與節電的時段。（編輯：林淑媛）1070427