信評：兩因素干擾 國際板債券發行量將持平

（中央社記者蔡怡杼台北27日電）中華信評表示，在主管機關對壽險業投資國際板債券控管，以及香港「債券通」開通下，台灣今年國際板債券發行量將與去年的水準持平。



中華信評金融服務評等部資深副總經理張書評表示，在主管機關對壽險業的國際板債券投資進行控管，以及在香港「債券通」啟動後帶來的排擠效應影響下，預料台灣今年國際板債券的發行量將僅維持在2017年時的水準。



立法院財委會4月19日修正通過保險法修正案，針對保險業財務或風控、法遵不佳業者，授權金管會可限制保險公司投資國際板債券。金管會主委顧立雄日前表示，壽險業投資國外加計國際板債券金額，占可運用資金達65%，就是金管會的警示指標。



目前壽險業投資海外的法定上限為可運用資金45%，然而，壽險業因過去幾年大買可不計入海外投資上限的國際板債券，因此，根據財團法人保險事業發展中心統計，截至一月底，壽險業海外投資高達新台幣14.68兆元、占可運用資金的65.3%。



由於壽險業海外投資部位多以美元計價，且國際板債券可提供壽險業相對於國內債券較高的報酬率，但具外匯風險，因此，若新台幣升值、美元貶值，壽險業海外投資部位便會產生匯損。受到新台幣強升影響，壽險業去年全年匯損高達1761億元，創史上新高。



根據金管會統計，壽險業2018年首季獲利406億元，不過，淨匯損仍有592億元之多，其中，匯兌損失有2050億元，避險利益為1426億元，外匯價格變動準備金則動用32億元。



至於債券通是指中國大陸內地與香港兩地債券市場的互聯互通合作計畫，讓中國大陸內地與境外投資者透過在香港建立的基礎設施聯接，在對方市場買賣債券。



同時，中華信評預期，美元計價的債券仍將是國際板債券發行的主流型態，在升息背景下，發行人為取得成本較低的資金，美元計價的債券今年上半年將出現增長。



根據中華信評統計，美元計價債券去年全年發行量明顯下滑22%，主要是受到去年下半年保險業者在這部分的投資快速萎縮，至於人民幣計價債券「寶島債」去年新債發行量也明顯減少，觸及5年內的最低水準，主因離岸發行成本較在岸發行成本為高。（編輯：李信寬）1070426