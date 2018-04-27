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談貿易逆差 美副貿易代表：雙邊協定解決

發稿時間：2018/04/27 12:05

最新更新：2018/04/27 12:05

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（中央社記者鄭崇生華盛頓26日專電）美國副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）今天說，美國和東南亞國協國家的許多國家有顯著貿易逆差，美國將尋求透過以雙邊為基礎的貿易協定解決。

格瑞斯是貿易代表署（USTR）負責亞洲、歐洲、中東及產業競爭事務的副代表，他今晚參加「美國－東南亞國協商會」年會說，美國除藉由美國與東協現有的貿易暨投資架構協定（US-ASEAN TIFA）解決貿易問題，他也強調，美國總統川普會以雙邊協定為基礎，談判能達成實質承諾的更好協定，解決美國系統性的貿易逆差問題。

儘管格瑞斯指出，東南亞國協是美國重要的經濟與戰略夥伴，美國在市場准入上沒有封鎖東協國家，然而，東協國家必須為美國做得更多。

他提到像是泰國在農業進口上的問題，美國的汽車產業進入越南的准入障礙及印尼與美國間的貿易問題，美國希望能雙邊談判解決，達到互惠。

關於貿易逆差，他則說，美國和東協成員國整體上有高達920億美元的貨品與服務貿易逆差；單計貨品貿易，美國去年與多個東協國家的貿易逆差也相當顯著，包括與越南達380億美元、與馬來西亞有250億美元、與泰國近200億美元及與印尼達130億美元。

他表示，除持續藉美國與東協的TIFA解決貿易失衡問題，美國也會分別與各國展開雙邊諮商，因為川普政府認為，多邊架構的貿易協定，讓相關成員國在兌現承諾上受限制。

他也指出，必須清楚表明，美國總統川普相信，如果貿易是真正的自由、公平與互惠，且所有國家都按規則行事，美國企業與勞工可以在任何領域、戰勝任何競爭對手。

格瑞斯強調，美國會要求所有的貿易夥伴對自身許下的承諾負起責任，並強化美國貿易執法，他特別提到美國動用301條款，就中國強制科技技術移轉及智慧財產權保護上的政策展開調查，就是一例。

他說，不按規則行事的國家與機構，不只是傷害美國，也傷害全球貿易體系的運行，川普政府的要創造自由、公平與互惠的貿易環境，將達到互利互惠。（編輯：屈享平）1070427

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