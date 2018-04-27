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永豐銀6年融資千座電廠 2年內還要倍增

發稿時間：2018/04/27 12:23

最新更新：2018/04/27 12:23

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（中央社記者田裕斌台北27日電）永豐金控旗下永豐銀行響應綠能，總經理莊銘福表示，自2012年起累積融資1000座電廠，實務經驗豐富，預計明年底前，融資合作的電廠還可望倍增。

永豐銀今天宣布，與太陽光電發電系統商業同業公會、台灣太陽光電產業協會簽署合作備忘錄(MOU)，莊銘福說，希望透過金融業產業合作及政策推動下，加速發展太陽能產業。

永豐銀去年與台灣太陽光電產業協會合作推展新北5大工業區及與台南市政府簽署MOU，為縣市區域量身提供太陽能發電設備專案融資。

永豐銀表示，截至去年底，專案融資量增加197%、電廠數量達1000個、提供融資光電設置容量415百萬瓦(MW)，新北市提供融資光電設置容量增加174%，台南市提供融資光電設置容量增加240%及發行4500萬美元綠色債券。

台灣太陽光電產業協會秘書長姜暭先表示，台灣是太陽光電產業鏈全球第2大的國家，截至今年1月，裝置量已達1.7GW，預計2020年裝置量要達6.5GW、2025年達20GW，顯示未來發展空間還相當驚人。

永豐銀指出，響應政府太陽光電2年推動計畫及綠能屋頂全民參與方案，將推出客製化屋頂型、水面及地面型金融服務，協助企業及個人裝置太陽能發電設備。（編輯：林沂鋒）1070427

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