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台機械業出口創新高 觀察美中貿易戰發展

發稿時間：2018/04/27 12:31

最新更新：2018/04/27 12:31

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（中央社記者廖禹揚台北27日電）受惠於全球景氣升溫及智慧化製造趨勢，台灣機械業去年出口額創歷年新高，年增逾20%。經濟部看好機械業未來表現，但在高科技產品相關機械設備，仍需觀察美中貿易戰發展。

經濟部統計處今天發布機械產業競爭力概況，台灣機械2017年出口額256億美元，創歷年新高，年增20.6%，為近6年最大增幅；今年1到3月較去年同期增加18.3%，表現亮眼。

受惠於全球景氣穩定擴張，加上自動化與智慧化製造趨勢，帶動各國投資設備需求，台灣機械產業輸出持續看好，其中生產半導體、平面顯示器用機械雖可能受美中貿易摩擦影響，但屬正面或負面影響仍待觀察。

統計處副處長王淑娟表示，若美國真的對中國大陸高科技產品祭出制裁，的確會對相關製造設備造成影響，但也有人認為，這反而會刺激中國國內產業升級、加快擴充腳步，推升對相關機械設備的需求。

台灣機械業外銷占比約6成，其中以中國大陸為主要市場，2017年對陸出口占比達30.4%，較2016年增加5.5個百分點；對美國出口占16%居次。以產品類別觀察，應用範圍廣的工具機占13.1%居首，生產半導體、平面顯示器用機械則占11%居次。

值得注意的是，生產半導體、平面顯示器用機械去年出口額28.1億美元，年增62.7%，為主要出口貨品中增幅最大。

觀察台灣機械去年在各主要市場進口市占率，在中國大陸為6.5%、排名第5，美國1.8%、排名第10，日本3%、排名第6，歐盟1.8%、排名第9，東協2.7%、排名第11。

此外，根據國際機器人協會（IFR）資料，全球製造業機器人平均密度（每萬名員工配置工業機器人台數）逐年提升，2016年全球平均密度74台，台灣177台，排名第10；2017年我國工業用機器人出口1.7億美元，年增55%，顯示工業機器人前景看好，其中中國大陸占38%為主要市場，2017年對陸出口年增77%，對南韓出口占13.8%居次。（編輯：張良知）

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