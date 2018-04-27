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櫃買中心興櫃業績說明會 5/8日起跑

發稿時間：2018/04/27 12:58

最新更新：2018/04/27 12:58

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）櫃買中心表示，為持續建構投資人與興櫃公司間良好溝通互動平台，接棒上櫃公司業績說明會「興櫃公司業績說明會」將於5月8日登場，由生技股樂斯科及保險絲廠富致打頭陣。

櫃買中心表示，配合興櫃公司4月底陸續公布106年第4季財務報告，將於5月8日假櫃買中心11樓舉辦「興櫃公司業績說明會」。

此次說明會將由樂斯科代表生技產業揭開序幕，接著由富致代表電子業進行介紹，就其最近期財務業務情形及對未來前景的看法向投資人做說明。

樂斯科為國際級專業無特殊病原 (Specific Pathogen Free；SPF)實驗動物生產供應商，供應國內外生技公司、學術及研究單位，用於健康保健食品、醫藥開發和驗證與特殊疾病動物模式開發時之實驗動物需求，106年自結營收較前一年成長。

富致公司主要從事高分子正溫度係數自復式保險絲(Polymeric Positive Temperature Coefficient Resettable Fuse；PPTC)之研發、製造及銷售，產品包含插件式、表面黏著式、超低導電度表面黏著式、電池片及客製化PPTC芯片等零組件，其客戶遍及台灣、北美、日本及中國各通訊網路、智能應用及車廠供應商，106年營收及獲利皆較105年成長。(編輯：趙蔚蘭) 1070427

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