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淡海新市鎮人口增長設小學 房價穩中帶揚

發稿時間：2018/04/27 13:00

最新更新：2018/04/27 14:30

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（中央社記者韋樞台北27日電）近年淡海新市鎮逐步發展，人口也在增長，原有的新市國小難以容納，市府決定新設國小。房仲說，淡海輕軌年底通車，當地精華區房價穩定中微幅上揚，非精華區每坪房價不及20萬元。

信義房屋根據新北市民政局的人口數量統計，移往淡水的人口持續增加，觀察新北市各里的人口變化，4年前淡海的崁頂里人口在新北市各里中排行第53名，人口不到8000人，但最新統計人口已經飆升至1.37萬人，竄升至新北市第7名，成為新北市新的萬人大里。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，淡水連續三年成為新北市人口成長最多的區域，淡海新市鎮這三年人口成長約14.6%，新市國小連年名額爆滿，以致今年3月新北市政府宣布要設立新的小學，預計2022年招生。

住商機構依據內政部實價登錄統計淡海市鎮2013年到今年1、2月的房價，最高點落在2015年，平均一坪新台幣21.68萬元，最低點在2013年，當時一坪僅17.94萬元，近3年的低點是在2017年的18.9萬元，今年小幅提升，平均每坪19.65萬元，平均單價雖有提升，但維持在1字頭。

住商不動產淡水中山加盟店店長盧進和指出，淡海輕軌是區域近年的主要建設議題，各站中以G3A到G4站區段最佳，房價約每坪25萬元到32萬元，若要在沿線找較低的房價，G7、G8站周邊因生活機能較不足，價格還在1字頭。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，淡海新市鎮房屋產品條件差異甚大，距離捷運站遠近、地段位置、建商品牌、產品規劃與景觀條件等，都是影響房價的重要關鍵，所以造成新市鎮內個案價差甚大，從一般住宅每坪不到20萬元，到最高開價每坪破40萬元。

郎美囡認為，許多新興重劃區域因為案量大、賣壓大，相對價格不易拉高，許多首購族願意用低房價換取生活機能逐漸成熟，但當自住人口匯集，生活機能也成熟後，這些區域當初就是低價吸引買氣，加上當地餘屋甚多，估計房價走向穩定，不致於大幅拉抬。（編輯：林沂鋒）1070427

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