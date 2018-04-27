離岸風電躉購費率 能源局：與英德差不多

（中央社記者王承中台北27日電）經濟部能源局主秘蘇金勝今天表示，台灣離岸風電躉購費率每度電是新台幣5.8498元，在北海建置離岸風電的英、德每度電分別是5.7246元、5.1156元，部分國家低到2.6元，是因基礎設施及供應鏈成熟。



立法院國民黨團日前召開記者會表示，歐洲與東南亞等國家離岸風電每度只要2.6元，但台灣竟以2.3倍的6元採購，政府簡直把台灣當冤大頭。經濟部則表示，等到台灣熟悉地質，克服天災等條件，碼頭、海事工程能力都完備後，價格就可望慢慢下降。



民進黨立委陳素月、洪宗熠、黃秀芳今天在立法院召開「政府高價採購離岸風電？國民黨正在阻礙新產業發展」記者會，並邀請經濟部能源局主秘蘇金勝與會，說明政策，並澄清不實傳言。



蘇金勝表示，台灣離岸風電價格的躉購費率每度電是5.8498元，而在北海建置離岸風電的英、德兩國，躉購費率每度電分別是5.7246元、5.1156元，與台灣差不多。有部分國家低到2.6元，是因為相關基礎設施及供應面已經成熟。



蘇金勝說，離岸風電工程約有40%到60%都屬於海事工程，海事工程須依靠重件碼頭等水下基礎建設及船隻等，若從遠距離支援，勢必會增加運輸成本，因此必須倚靠就近港口，由本土產業供應，成本就會很低，但首先要扶植本土產業。



蘇金勝表示，離岸風電初期是要輔導國內產業，若每度電價格壓到這麼低，國內產業恐無法建立，所以必須有合理價格讓產業建置起來。當基礎設施、產業鏈建立起來，目標也是要降低價格，讓台灣的離岸風電可以跟國際競爭，讓產業走入國際，帶動國內綠能產業發展。過去太陽能光電的發展也是如此，實際成本會隨技術進步、產業鏈完整逐漸降低。



陳素月表示， 面對地球暖化、石油、燃煤等能源枯竭，以及空污嚴重問題，發展綠能產業刻不容緩，但台灣在綠能產業比歐洲慢十多年，技術不成熟、人才不足，必須仰賴國外。台灣很幸運有豐富的風力、太陽能等自然資源，更要積極發展綠能，希望國民黨雖然要監督政府，但不要誤導國人。（編輯：張均懋）1070427