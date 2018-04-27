台北五星飯店房價 僅馬爾地夫1/4

（中央社記者江明晏台北27日電）旅遊搜尋網站Skyscanner分析過去幾年資料，列出全球五星級飯店平均房價排行榜，發現台北五星級飯店的平均房價新台幣7938元，只有榜首馬爾地夫2萬9694元的26%。



出國旅遊時，機票與住宿往往是旅客首要規劃的重點項目，全球旅遊搜尋引擎Skyscanner根據自家網站和手機應用程式於過去兩年間，台灣旅客搜尋的旅館價格統計分析結果，列出全球五星級飯店平均房價排行。



其中，台北五星級飯店的平均房價7938元，只有榜首度假勝地馬爾地夫2萬9694元的26%，等於馬爾地夫一晚房價，約可在台北住上4天。



Skyscanner全球各城市五星級飯店平均房價第一名由度假勝地馬爾地夫奪下，平均住一晚2萬9694元，吉隆坡五星級飯店平均每晚3906元，相差逾7倍。而奢華渡假勝地杜拜則登上搜尋量榜首。



Skyscanner也分析，吉隆坡五星級飯店每晚房價僅台北的一半，台北飛吉隆坡的便宜機票價格常年落在新台幣5000元以內，在台北住兩個晚上的價錢其實約略等同於飛到當地還外加兩個晚上五星級飯店的價位。其餘東南亞地區像馬尼拉4998元、胡志明市4788元等，五星級飯店房價約為台北的6成。



五星級飯店平均房價最貴城市前10名依序為馬爾地夫2萬9694元、阿姆斯特丹2萬160元、巴黎1萬9026元、威尼斯1萬7304元、紐約1萬5876元、東京1萬5792元、坎昆1萬5624元、夏威夷1萬5414元、巴塞隆納1萬4784元、倫敦1萬4574元。



五星級飯店平均房價最便宜城市前10名依序為沙姆沙伊赫3150元、吉隆坡3906元、洪加達4116元、伊斯坦堡4200元、暹粒市4620元、華沙4746元、胡志明市4788元、雅加達也是4788元、新德里4872元、馬尼拉4998元。（編輯：林沂鋒）1070427