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日月光首季獲利 創6年單季低點

發稿時間：2018/04/27 15:23

最新更新：2018/04/27 15:38

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（中央社記者張建中台北27日電）日月光第1季毛利率受產品組合和新台幣匯率影響，單季獲利20.96億元，每股稅後純益0.25元。法人指出，日月光第1季獲利絕對數字來到6年來單季低點。

封測大廠日月光今天下午舉辦法人說明會，公布第1季財報。

日月光第1季合併營收649.66億元，比去年第4季839.86億元減少22.6%，較去年同期665.51億元減少2.4%。日月光第1季營收來到歷年同期次高。

日月光第1季集團合併毛利率16%，較去年第4季17.6%減少1.6個百分點，比去年同期18%減少2個百分點。第1季集團合併營業利益43.16億元，營業利益率6.6%，比去年第4季9.2%減少2.6個百分點，較去年同期7.9%減少1.3個百分點。

日月光表示，第1季毛利率較去年第4季和去年同期下滑，主要是產品組合調整、以及新台幣兌美元匯率升值影響。第1季新台幣匯率較去年同期升值6%。

日月光第1季歸屬母公司業主淨利20.96億元，較去年第4季62.46億元減少66%，比去年同期25.59億元減少18%，第1季每股基本稅後盈餘0.25元，去年第4季EPS 0.74元，去年同期EPS 0.33元。

法人指出，日月光第1季獲利絕對數字來到6年單季低點。

從客戶比重來看，日月光去年第4季前十大客戶營收占整體營收比重約48%。

從半導體封測產品應用營收比重來看，日月光第1季通訊產品占比約46%，個人電腦占比約13%，汽車、消費性電子和其他占比約41%。（編輯：鄭雪文）1070427

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