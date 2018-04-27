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4G吃到飽戰傷己傷敵 中華電行動營收降幅最低

發稿時間：2018/04/27 15:28

最新更新：2018/04/27 15:28

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（中央社記者江明晏台北27日電）4G吃到飽資費競爭持續升溫，中華電信董事長鄭優今天表示，行動客戶及營收市占穩居龍頭，市場競爭日益激烈，電信三雄行動服務營收下滑，中華電仍保有降幅最低成績。

中華電信今天舉行法說會，公布自結2018年第1季合併營運成果，合併營收新台幣536.3億元，年減1.7%；歸屬於母公司業主淨利為 87.3 億元，減少9%，每股盈餘 1.13 元。

中華電董事長鄭優表示，由於市場競爭激烈，2018年第1季營收較去年同期微幅下滑，但中華電持續以36.3%的行動客戶數市占率，及37.9%的行動營收市占率，位居行動市場領導地位，即使市場競爭日益激烈，使3家主要電信業者的行動服務營收下滑，仍保有降幅最低的成績。

鄭優進一步指出，中華電在其他領域持續穩健成長，2018 年第1季寬頻客戶數轉為淨增加。100Mbps以上寬頻用戶數超過132萬戶，年成長10.7%，顯示持續鼓勵用戶升速以提升寬頻營收的策略顯現成效。

此外，鄭優表示，MOD客戶數突破170 萬戶，年成長 27.4%，使MOD成為國內最大單一影視平台，帶動MOD營收成長25.2%。未來會持續推動影視經營環境健全發展，並透過轉播重要國際賽事與電競活動，進一步帶動MOD 業務成長。

展望未來，鄭優指出，為達財測目標，中華電將努力鞏固市占率與提升獲利率，持續以網路建設、網路資料中心（IDC）與內容傳輸網路（CDN）的優勢為基礎，發展創新服務與數位經濟，強化市場領導地位。

截至2018年3月底，中華電信光世代寬頻客戶數已達357 萬，占寬頻客戶數的79.6%。此外，100Mbps 速率以上客戶數超過132萬戶，年成長約 10.7%。

行動電話業務截至2018年3月底，行動電話客戶數為1039萬戶，較去年3月底減少3.4%；行動上網客戶數為 848萬戶，年成長率10.3%；4G客戶數達821萬戶。（編輯：林沂鋒）1070427

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