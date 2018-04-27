稅收超徵擬改短估 國庫署：專家學者建議

（中央社記者邱柏勝台北27日電）有社會團體質疑，財政部擬將稅收「超徵」用詞改稱為「短估」，恐有違法之虞。對此國庫署澄清，強調用語調整是行政院公共數位創新空間小組的專家學者建議，非國庫署意見。



國庫署表示，20日透過行政院公共數位創新空間小組協作討論「超額徵收之稅款－歸還於民」議題，由附議網友、利害關係人（含法稅改革聯盟代表、專家學者）及主計總處、國家發展委員會、財政部賦稅署、國庫署等機關代表共同參與討論，會議過程網路直播，讓關心此議題者瞭解。



國庫署會中說明政府收支規範、預算編製作業，以及稅收超短徵，是指決算數（實際數）與預算數（預估數）的差額，當實際數大於預估數，就是一般所稱「超徵」，反之則為「短徵」。



國庫署官員指出，當天與會學者說明預算稅收經立法院審議通過，實際稅收則依據稅法稽徵，應探討為何預算低估，因此建議財政部與主計總處共商稅收估計；另外，為避免稅收「超徵」一詞引起誤解，建議廢止「超徵」用語。對此，國庫署強調，相關意見是專家學者的建議，非國庫署意見。



國庫署副署長戴龍輝指出，近期外界常以稅收近4年超徵新台幣5000億元為由，籲政府還稅於民。但近年來政府預算編列都是赤字，稅收實徵淨額雖為超徵，仍無法弭平歲出歲入差短。



不過，戴龍輝說，在政府歲出節餘的情況下，融資舉債的需求隨之減少，4年來合計減少債務舉借4535億元，也使得中央政府總預算連同特別預算赤字占GDP比率，從民國98年的高峰3.4%，逐步降至106年的0.3%以下；債務成長率也從99年的9.94%高峰，逐年下降至106年的0.49%，有效管控國家債務，得以維持財政穩健。(編輯：陳永昌)1070427