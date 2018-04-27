台電興達電廠國際競圖決選 美團隊奪首獎

台電27日在中正紀念堂三展廳舉辦興達電廠競圖決選記者會，由台電董事長楊偉甫（左5）公布得獎名單，首獎由美國Morphosis團隊（右方3人代表）奪得。中央社記者廖禹揚攝 107年4月27日

（中央社記者廖禹揚台北27日電）台電今天舉辦興達電廠第二廠區國際競圖決選，由美國Morphosis團隊奪得首獎，台電董事長楊偉甫表示，興達電廠實際設計會參考競圖概念，並可作為深澳等新電廠設計參考。



為因應能源轉型需求，台灣電力公司規劃在興達電廠第二廠區新設燃氣機組，去年底公開徵求國際競圖，今天在中正紀念堂三展廳舉辦興達電廠競圖決選記者會，由楊偉甫發表得獎者。首獎由曾獲建築界諾貝爾獎－普立茲克獎肯定的美國Morphosis團隊奪得，抱走新台幣400萬元獎金。



第二名、第三名分別是美國Leers Weinzapfel聯合建築師事務所及中山大學海洋環境及工程學系團隊，各帶走200萬及100萬元獎金，來自葡萄牙的Ressano Garcia建築師事務所及美國Ether Ship建築師事務所則獲頒優勝50萬元獎金。



楊偉甫受訪表示，這次舉辦國際競圖，讓公司同仁獲益良多，未來電廠開發也會以更開闊的心胸歸零思考，改變過去工程師先設計電廠、才思考如何與地方結合的方式，改為將概念設計納入第一步，才能讓成品更生動活潑，且確實與地方特色、與環境融合。



楊偉甫說，未來興達新廠真正執行時，會參考這次競圖結果進行調整；至於目前各界熱烈討論的深澳電廠擴建案，也不排除參考這類設計方向，讓設計更活潑、更融合地方特色。



競圖評審召集人、英國倫敦大學巴特雷建築學院教授克魯茲（Marcos Cruz）表示，這次評選不只是看建築及景觀設計，還必須考量廠區周遭環境，結合在地脈絡與未來能源發展所需基礎建設，評審團隊包括生物學家、保育學家、景觀設計師等，進行多方面考量；這次參賽團隊都提出許多創意想法，評審團隊今早花了3個小時才達成共識。



獲得首獎的Morphosis團隊表示，興達電廠新廠址所在地，在30年前擁有相當豐富的濕地生態，他們這次提案融合地方產業與生態地景，串連綠能、生態、經濟與教育，在發送電力、推動經濟之餘，也希望能保留廠區的自然生態，並規劃人行廊道、開放式的展覽中心與觀景平台。



台電表示，興達電廠燃氣機組更新改建計畫已送行政院核定，並送環保署環評，根據台電規劃，第一部燃氣機組，將於2023年併聯供電。（編輯：陳永昌）1070427