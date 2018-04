(中央社記者田裕斌台北2018年4月27日電)台股有「五窮六絕」,美國華爾街也有「五月出場,然後走人」(Sell in May and go away)的說法,但投信統計過去10年MSCI世界指數各月漲跌,5月下跌機率僅4成。



摩根投信統計,過去10年5月下跌機率40%、跌幅0.82%,無論是下跌機率或是波動幅度均非最高,最近4年甚至逆勢收紅,顯示5月股市魔咒其實言過其實;反觀近10年來6月及8月上漲機率僅3成,平均跌幅分別為1.35%、1.39%,才是投資人比較需要小心的時間點。



摩根多重收益基金產品經理陳若梅表示,去年以來全球金融市場相繼走高,美股更是屢次攀上歷史高峰,但伴隨股市本益比向上調整,市場震盪跟著加劇,加上地緣政治風險升溫攪局,導致資產輪動周期加速。



陳若梅強調,投資應著眼於長線結果,目前儘管市場雜音紛沓,總體經濟環境健康,但全球股市正從本益比調整行情走向更為穩健的基本面行情,只要市場出現回檔修正,甚至不合理的超跌情形,正是投資人可以的逢低承接的大好時機。(編輯:鄭雪文)1070427