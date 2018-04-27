貿協到保加利亞拓銷 獲713萬美元商機

（中央社記者朱則瑋台北27日電）外貿協會拓銷團帶領21家廠商到保加利亞舉辦貿易洽談會，現場成交50萬美元，後續一年商機預估可達663萬美元，總計爭取商機達713萬美元。



「2018年中歐暨巴爾幹新興市場拓銷團」總計有21家廠商參與，昨天在保加利亞首都索菲亞進行貿易洽談會，中華民國對外貿易發展協會索菲亞台貿中心成功邀請到在保加利亞營業額逾1億美元的最大線上購物公司Emag、營業額6000萬美元衛生紙製造商Svilosa、營業額5200萬美元五金商ABC Engineering、營業額達3400萬美元的建材商Vidira及營業額達1200萬美元運動用品商Maxima Trade等81家保國買主出席。



外貿協會今天發布新聞稿指出，現場成交50萬美元，後續一年商機預估可達663萬美元，總計爭取商機達713萬美元，其中，葳錦公司在保加利亞貿易洽談會業績表現亮眼，訂單商機達200萬美元，葳錦公司指出，保加利亞水質極佳(TDS 22ppm)，比台北市水質還好，但工業、畜牧方面的水處理仍極有需求。



另一家鈞暘公司也爭取到20萬美元商機，鈞暘表示，保加利亞雖然市場不大，訂單偏向少量多樣，但仍找到潛力買主；本源興公司則於洽談會中找到潛在代理商，後續將再積極聯繫。



外貿協會索菲亞台貿中心主任林珮琤說，保加利亞雖然市場不大，但很多產業都在發展中，台灣廠商可多到保加利亞拓銷，趁早進行市場卡位。



根據貿協資料顯示，台灣2017年對保國出口達1億1020萬美元，較2016年衰退4.2%，主要衰退項目為削切金屬用車床、金屬加工機及筆電；不過，今年第1季台灣對保國出口達2760萬美元，已比去年同期成長11.2%，呈現恢復成長趨勢。（編輯：郭萍英）1070427