國巨斥資33億收購君耀 強化車用保護元件

（中央社記者張建中台北27日電）國巨擬公開收購保護元件廠君耀-KY，預計總收購金額達新台幣33.65億元。市場人士分析，收購君耀將有利於國巨積極擴大保護元件及車用電子的布局。



國巨今天召開臨時董事會，通過將公開收購君耀-KY已發行普通股，預計每股現金73元作為對價，公開收購期間從5月4日到6月21日止，擬公開收購君耀全數普通股約4610萬股，公開收購成就條件達2305.5萬股，達預定全數收購總數50.1%，預計總收購金額16.86億元到33.65億元。



國巨表示，此案是雙方協議合意，經營團隊和大股東對此案認同。每股73元收購價格是參考君耀-KY財務資訊與近期市場價格、採用市價法等評價方式評估，並委請獨立專家對收購君耀-KY價格合理性出具意見書。



君耀-KY去年合併營收27.1億元，毛利率34.2%，去年歸屬母公司業主淨利2.04億元，每股稅後純益4.96元。若以今天君耀-KY收盤價65.9元計算，溢價幅度約10.7%。



國巨指出，此次公開收購都是以自有現金為主，截至今年第1季底，國巨目前手上約當現金約有200億元，資金相對充足。



對於若全數公開收購君耀-KY後、君耀-KY是否下市，國巨發言體系不予評論，指出目前先以達到公開收購成就條件50.1%為目標。



國巨指出，此次收購君耀-KY的策略目的包括增加產品組合，擴大提供客戶在被動元件產品的一次購足服務；其次，透過國巨在全球市場的布局及銷售通路，將君耀-KY保護元件擴展到全球市場。



此外，國巨透過公開收購君耀-KY強化在車用電子及工業規格利基型市場的布局，進一步發揮彼此在技術、製程及管理方面的綜效。



市場人士分析，國巨原本就有著墨保護元件產品，只是比重不高，近期積極深耕保護元件產品。包括國巨先前有意入主大毅、以及近期國巨集團透過凱美取得佳邦股權約15.5%，可視為擴大布局保護元件和車用電子領域的策略。



從客戶群來看，法人指出，君耀-KY客戶群高達2000多個，單一客戶比重不到10%。君耀-KY前3大客戶包括中國大陸海康威視、中興康訊和浙江正泰，前3大客戶業績占比約18%到20%，中國大陸占君耀-KY整體業績比重約85%到88%。



君耀-KY產品持續切入IT電源供應、安防監控、工控、智慧電網等多元領域。目前主要以基地台和通訊類、智慧電表、安防監控三大應用為主，個別業績比重大約3成多。



法人表示，君耀-KY已經切入中國大陸電動車廠商，應用在電池管理充放電線路保護，除了切入電動車產品，也打進汽車影音、防盜、倒車雷達等應用。（編輯：張良知）1070427