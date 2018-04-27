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長榮海：量先價行 Q2貨載量將超越首季

發稿時間：2018/04/27 17:23

最新更新：2018/04/27 17:23

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（中央社記者韋樞台北27日電）長榮海運今天舉行法說會，董事長張正鏞表示，今年首季貨載量與去年同期相比較為平緩，但4月之後貨載量逐漸加溫，在市場量先價行的原則下，第2季營運表現將優於首季。

張正鏞表示，航運市場有個很重要的大原則「全球經濟好，貿易航運就會好」。以國際貨幣基金(IMF)一月發布最新世界經濟展望報告指出，全球經濟在2018年及2019年將持續成長，預期GDP成長率皆達3.9%，高於2017年的3.7%。

其中全球重要經濟體的經濟成長率預測，包括美國從2017年的2.3%成長到2018年的2.7%；歐元區從2017年的2.4%退縮到2018年的2.2%；中國大陸從2017年的6.8%退縮到2018年的6.6%。

張正鏞指出，根據海運研究單位Alphaliner預測，2018年市場總運力成長率約6%，略高於市場貨量增長率的5.1%；但到了2019年則剛好相反，市場貨量增長率4.6%，優於市場總運力成長率3.4%。顯示貨櫃航商的貨載率拉高，航運價格也會抬高，利於航商營運。

他說，貨櫃航運界3大聯盟目前趨勢處於良性競爭，韓國的航商韓進公司破產後業界整合，使航商家數變少變大經營更理性，3大聯盟在東西兩大市場占比提高，Alphaliner估計，遠東到北美占91%，遠東到歐洲占99%，市場集中度大為提高。

以長榮所在的海洋聯盟(Ocean Alliance)來看，從遠東到北美貨載市占約41%，遠東到歐洲占35%。而且2017年全球前10大航商占市場總運力80.7%，高於2016年的67.5%，個別航商運力超過全球總運力5%的航商只剩7家，而長榮海運集團總運能達195艘船、108萬6335 TEU（20呎標準貨櫃），剛好長榮海運的運能居全球第7，名列百萬TEU俱樂部中唯一台灣航商。

法人關心2018年首季營運表現，張正鏞強調，比去年同期平緩，但是4月中旬以後貨載量明顯加溫，能否貨載量到5月處於高峰不得而知，但原則是有量才有價，在量先價行下，第2季載貨量比首季好。

對於中長期營運來看，他認為從航運界結構性來看，從2016年起有8家航商因倒閉或整併而消失，目前看來整併階段幾乎完成，且因大型公司愈來愈少，運能占全球總運力5%以上的公司變得更大型，相對使營運更穩定。（編輯：李信寬）1070427

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