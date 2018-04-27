日月光Q2業績看增 美中貿易戰這麼看

（中央社記者張建中台北27日電）日月光財務長董宏思表示，第2季業績可相當幅度成長，動能可恢復，運算應用相對強。對於被動元件缺貨、虛擬貨幣應用和美中貿易戰，董宏思也釋出最新看法。



日月光今天下午舉辦法人說明會。會後董宏思接受媒體採訪。



觀察第2季行動通訊市場表現，董宏思表示，目前看來仍會繼續成長，不同領域成長速度或幅度有所不同，要看下半年終端產品的銷售狀況，才較明確每個區塊的變化程度。



董宏思指出，第2季不會下滑，會看到相當幅度的成長。第2季成長動能會恢復，但不同區塊幅度會不一樣，第2季看來運算應用會比較強，今年整體來看，在通訊部分還是有不錯成長。



法人預估，日月光第2季集團、封測及電子代工服務（EMS）業績可望季增高個位數百分點，封測包括通訊、電腦、汽車和消費性電子三大應用動能可回溫，電子代工服務可受惠系統級封裝（SiP）需求。



對於目前被動元件及IC基板等缺貨議題，董宏思表示，被動元件方面對日月光的影響，應該還在可控範圍內，通常對毛利率會有小幅度影響，但日月光也積極和客戶及供應商協調，看如何妥善因應問題。



媒體問及虛擬貨幣挖礦特殊應用晶片（ASIC）的比重，董宏思表示，比重大約在個位數百分點，相關生意波動幅度較大，會謹慎面對，產能上對日月光影響不會太大。今年相關應用可比去年成長。



對於中國大陸通訊大廠華為可能受到美國制裁，董宏思指出，相關情況仍待觀察，美中貿易戰狀況，希望很快有結果。



從半導體產業來看，董宏思表示，半導體本身並沒有受到限制影響，但終端產品間接地可能會有些影響。不過手機和電腦比較沒有受到301條款的影響，主要是在家電產品，這部分日月光占較低，對日月光影響還不會那麼大。



觀察第1季財報，董宏思指出，日月光第1季通常是淡季，不過今年首季下滑幅度，比往常還略好一些，雖然有受到新台幣兌美元匯率升值影響，衰退幅度略為擴大，不過第1季整體狀況正常。



展望今年第2季表現，日月光根據當前業務狀況評估及匯率假設，第2季以美元計價的半導體封測事業，生意量將高於去年第2季，但低於去年第4季水準。



從毛利率來看，排除匯率因素影響，日月光第2季半導體封測事業毛利率將約當去年第2季水準。



在電子代工服務部分，日月光預估第2季生意量將介於去年第2季與第3季之間。第2季毛利率將略高於今年第1季毛利率。（編輯：郭萍英）1070427