聯發科首季每股賺1.69元 第2季展望樂觀

（中央社記者張建中台北27日電）聯發科第1季因業外收益縮水影響，稅後淨利滑落至新台幣26.6億元，季減73.8%，每股純益1.69元。聯發科第2季展望樂觀，預期營收將季增12%至20%。



聯發科下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。受智慧手機市場需求疲軟影響，第1季營收滑落至496.54億元，季減17.8%。



受惠有利產品組合，聯發科第1季毛利率攀高至38.4%，較去年第4季拉升1個百分點；只因沒有處分轉投資持股一次性利益，業外收益縮水，第1季稅後淨利降至26.6億元，季減73.8%，每股純益1.69元。



展望未來，執行長蔡力行預期，第2季營收將達556億至596億元，將季增12%至20%，毛利率36.5%至39.5%。



蔡力行預估，第2季智慧手機與平板電腦的行動平台產品出貨量可望達9000萬至1億套，將是第2季成長力道最強的產品線，全年智慧手機產品出貨可望較去年成長。



隨著新產品出貨放量，第2季智慧手機毛利率可望攀升，只是智慧手機產品毛利率仍低於成長型與成熟型產品，蔡力行表示，改善智慧手機產品毛利率仍是中長期營運目標。



至於成長型產品，蔡力行指出，上半年包括物聯網與電源管理等成長型產品業績可望年增2位數百分點，儘管下半年因基期墊高，年增率恐將放緩，不過，中長期年複合成長率仍可維持2位數百分點水準。



蔡力行表示，聯發科預計2019年1月1日合併100%持股子公司晨星半導體，將成立新事業群，整合集團資源，強化技術及產品投資，提供全球客戶更完整、具競爭力的產品及服務。



至於成熟型產品部分，蔡力行指出，因記憶體漲價影響，電視產品成本壓力增加，未來將整合人工智慧，提供差異化產品。



蔡力行表示，聯發科董事會決議去年度盈餘每股將配發10元現金股息。若以聯發科今天收盤價339.5元計，現金殖利率約2.94%。（編輯：鄭雪文）1070427