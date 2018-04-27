台股本週只漲一天 市值遽減逾6000億

（中央社記者田裕斌台北27日電）台股本週跌跌不休，5個交易日僅有一個交易日收紅，根據台灣證券交易所統計，本週上市公司市值縮水新台幣6243.12億元，達31兆7258.50億元。



證交所表示，本週加權股價指數下跌225.95點，跌幅約2.10%，台灣50指數下跌135.29點，跌幅約1.69%，寶島股價指數下跌287.40點，跌幅約2.31%；產業別指數以水泥類指數上漲3.71%漲幅最大，電機機械類指數下跌6.58%跌幅最大，未含金融類指數下跌232.42點，跌幅約2.55%，未含電子類指數下跌143.12點，跌幅約0.96%，未含金融電子類指數下跌214.77點，跌幅約1.68%。



證交所指出，本週集中交易市場總成交金額6901.63億元，全體上市股票成交金額6346.89億元，股票成交量週轉率1.73%。



各產業上市股票成交金額前3名及占比分別為半導體類1402.63億元、占22.10%，電子零組件類1382.35億元、占21.78%，光電類708.89億元、占11.17%。



成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類6.10%、生技醫療類5.23%、電器電纜類4.22%。



證交所表示，累計今年年初開盤至今共75個交易日，集中市場總成交金額10兆680.53億元，市場日平均成交金額1342.41億元，股票成交量週轉率27.73%，股票日平均成交量週轉率0.37%。（編輯：鄭雪文）1070427