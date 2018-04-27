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首季GDP上修至3.04% 近3年同期新高

發稿時間：2018/04/27 18:41

最新更新：2018/04/27 18:41

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（中央社記者陳政偉台北27日電）主計總處概估107年第1季經濟成長率3.04%，為105年同季以來新高，主因出口與民間消費優於預期；若後3季維持原預測，全年經濟成長率上看2.48%，但需關注美中貿易戰的發展。

主計總處今天公布第1季經濟成長率（yoy）概估為3.04%，展望全年經濟成長，主計總處專門委員黃偉傑表示，若今年第2、3、4季維持原本預測數，在不考慮其他不確定因素下，全年經濟成長率將會增加0.06個百分點，將從原本預估的2.42%，來到2.48%。

主計總處公布最新國民所得統計，概估107年第1季經濟成長率為3.04%。經季節調整後，較106年第4季成長0.33%(saqr)，折算年率為1.32%（saar）。

黃偉傑表示，第1季經濟成長率為3.04%，為105年同期以來最高，較2月預測數2.77%，增加0.27個百分點，主因出口及民間消費優於預期所致。

他解釋，受惠於全球經濟穩定增溫及新興科技應用帶動，半導體市況暢旺及機械需求熱絡，各主要出口品項多呈增勢，且受到來台旅客人次增7.79%及三角貿易毛利成長等影響，商品及服務輸出實質成長達6.03%，商品及服務輸入則實質成長5.61%，兩者相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻0.87個百分點。

民間消費部分，黃偉傑表示，第1季隨國內就業情勢持續改善，薪資穩健增長，加上股市熱絡，帶動汽車及手機等熱銷，整體零售業及餐飲業營業額分別增4.74%及4.17%，概估第1季民間消費成長3.02%，較2月預測成長2.69%，是104年第3季以來新高，對經濟成長貢獻1.7個百分點。

不過，即使出口與民間消費優於預期，但包含政府、公營、民間固定投資及存貨變動的資本形成實質卻是負成長1.7%。黃偉傑解釋，運輸工具投資與營建工程投資都較之前好，但國內半導體主要廠商資本支出減緩，第1季新台幣計價資本設備進口就減少6.15%。

他說，因為第1季出口表現好，製成品變少，從存貨量指數觀察，第1季存貨明顯減少，且受到去年同期的基數較高的影響，概估資本形成實質負成長1.7%。

黃偉傑指出，國內產業在全球生產價值鏈扮演重要角色，其中美國、中國大陸各占我國出口約1成、4成，對國內出口有相當的影響。中美貿易戰與貿易制裁仍是很大的不確定因素，未來還是會有變數，必須觀察接下來的情勢變動。（編輯：林孟汝）1070427

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