/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金正恩孫安佐八百壯士麻疹疫苗

管中閔案 教育部駁回台大遴選會決定

>rss

晟田第1季營運轉盈 今年是轉機年

發稿時間：2018/04/27 19:00

最新更新：2018/04/27 19:00

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者張建中新竹27日電）航太起落架與次系統製造廠晟田在經歷連續兩年營運虧損後，今年第1季已順利轉虧為盈，晟田表示，今年將是轉機的一年。

總統蔡英文今天在經濟部長沈榮津等人陪同下參訪晟田，晟田發言人黃(方方土)宇說，除安排總統參觀起落架產品與次組裝裝配過程，並安排三位參與教育部產學攜手合作計畫的員工與總統座談。

黃(方方土)宇表示，這三位員工都畢業於高雄應用大學，目前都已服完兵役，並回到晟田任職，三人主要向總統說明過去參與產學教育合作計畫，一面就學、一面工作的心得，及對人才培養的看法。

對於產業政策方面，黃(方方土)宇說，希望政策能起帶頭作用，協助廠商跨入產業門檻，政府除可提供簡便的行政程序，並補助廠商開發產品技術，之後則由廠商自行努力爭取訂單。

黃(方方土)宇表示，受客戶訂單青黃不接影響，晟田過去兩年營運虧損，不過，隨著新型民航機汰換需求逐步浮現，加上新增需求，晟田第1季已順利轉虧為盈，今年將是晟田營運轉機的一年。

黃(方方土)宇指出，今年航太產品比重可望達70%，自動化產品將占30%；航太產品中，將以引擎產品為大宗，將占航太產品的65%，起落架等系統結構件產品則將占35%。（編輯：郭萍英）1070427

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP