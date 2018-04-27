晟田第1季營運轉盈 今年是轉機年

（中央社記者張建中新竹27日電）航太起落架與次系統製造廠晟田在經歷連續兩年營運虧損後，今年第1季已順利轉虧為盈，晟田表示，今年將是轉機的一年。



總統蔡英文今天在經濟部長沈榮津等人陪同下參訪晟田，晟田發言人黃(方方土)宇說，除安排總統參觀起落架產品與次組裝裝配過程，並安排三位參與教育部產學攜手合作計畫的員工與總統座談。



黃(方方土)宇表示，這三位員工都畢業於高雄應用大學，目前都已服完兵役，並回到晟田任職，三人主要向總統說明過去參與產學教育合作計畫，一面就學、一面工作的心得，及對人才培養的看法。



對於產業政策方面，黃(方方土)宇說，希望政策能起帶頭作用，協助廠商跨入產業門檻，政府除可提供簡便的行政程序，並補助廠商開發產品技術，之後則由廠商自行努力爭取訂單。



黃(方方土)宇表示，受客戶訂單青黃不接影響，晟田過去兩年營運虧損，不過，隨著新型民航機汰換需求逐步浮現，加上新增需求，晟田第1季已順利轉虧為盈，今年將是晟田營運轉機的一年。



黃(方方土)宇指出，今年航太產品比重可望達70%，自動化產品將占30%；航太產品中，將以引擎產品為大宗，將占航太產品的65%，起落架等系統結構件產品則將占35%。（編輯：郭萍英）1070427