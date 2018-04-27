當沖降稅如期延長 財政部：警報解除

（中央社記者蔡怡杼台北27日電）當沖降稅復議失敗，30日將可無縫接軌，財政部表示「警報解除」，也感謝立委支持；金管會指出，樂見當沖降稅順利如期延長，可緩解市場不確定因素，並減少投資人、券商以及社會成本的支出。



立法院院會今天處理攸關當沖降稅延長措施的「證券交易稅第二條之二條文」復議案，民進黨以人數優勢勝出。民進黨立法院黨團書記長何欣純說，當沖降稅將不會產生空窗期。



財政部政務次長蘇建榮接受中央社記者訪問時表示「警報解除」，他感謝立法院諸位委員支持，讓法案得以完成立法程序，也讓下週資本市場的政策不確定因素得以消除。



金融監督管理委員會表示，攸關當沖降稅延長措施的復議案失敗，讓台股下週一（30日）開盤可延續當沖降稅措施，不僅可減少投資人、券商以及社會等不必要的成本，還可緩解資本市場原先對當沖降稅措施無法如期實施的憂慮。



台股經金管會2014年1月3日開放當沖，立法院2017年修正通過證交稅條例修正案，從去年4月28日起，將當沖交易的證交稅稅率，從原本的千分之3降為千分之1.5，實施一年，到今年4月27日止。



為讓當沖降稅延長實施無縫接軌，立法院院會4月13日三讀通過證券交易稅條例修正案，當沖降稅再延長3年8個月，自今年4月28日起實施至2021年12月31日止，原可望無縫接軌延長實施期間，但24日因國民黨黨團提出復議，外界原本擔心無法及時銜接生效。（編輯：林孟汝）1070427