中興遭美封殺 經部列管制對象

（中央社記者廖禹揚台北27日電）美國揮刀封殺中國第二大電信設備製造商中興通訊，經濟部今天表示，已經把中興通訊及中興康訊列為台灣戰略性高科技貨品出口管制對象，籲請國內業者遵守相關輸出規定。



美國在美東時間15日因中國大陸電信商中興通訊及中興康訊等2家公司未遵守先前與美國政府認罪協商，未對違法輸出美國貨品至伊朗及北韓行為進行妥適處分，自今年4月15日至2025年3月13日，禁止前述2公司自美國出口任何商品、軟體或科技，其他個人或組織也不得為其進行出口，且美國國內及海外企業不得與中興公司有任何交易。



經濟部國際貿易局今天發布新聞稿表示，已將此2家公司列入台灣戰略性高科技貨品出口管制對象，並請公會轉知會員注意，台商貨品出口至該2公司前，都必須先取得戰略性高科技貨品輸出許可證，再向海關報運出口。



貿易局指出，若申請案件未涉及核子、生物、化學等軍事武器發展用途，貿易局等發證單位將於3至5個工作天內發證，有疑慮者將協請相關單位審查，於10至15個工作天內發證。



中興因在2010年1月至2016年3月向伊朗運送價值3200萬美元的行動電話通訊網路設備，又向北韓發送283批手機，美國商務部以「違反對伊朗貿易禁運措施」，要求自2016年3月起，任何企業在向中興出售美國製造的零組件與儀器之前，必須先向美國商務部申請出口許可。美國商務部15日以中興未懲罰違反美國對北韓與伊朗制裁禁令的員工為由，對中興通訊及中興康訊啟動禁令。（編輯：鄭雪文）1070427