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美特別301報告 台盜版問題遭點名

發稿時間：2018/04/27 23:14

最新更新：2018/04/27 23:14

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（中央社記者鄭崇生華盛頓27日專電）美國貿易代表署（USTR）今天公布「特別301報告」，中國大陸連續14年列入「優先觀察名單」；儘管台灣不在優先觀察或觀察名單中，但台灣的盜版問題，仍遭點名。

台灣自2009年就未被列入觀察名單，不過，在網路及廣播影視盜版問題中，USTR表示，台灣透過串流影視設備的非法播送行為，對包括運動、現場表演及其他合法的串流及內容供應商造成「直接威脅」，這類盜版侵權行為猖獗，遭報告點名。

對於未經授權的拍攝與侵權行為，報告中也提到台灣。美國認為，包括台灣在內的一些國家需要提升法律架構，以有效遏止侵權拍攝，像是巴西、厄瓜多爾、秘魯與台灣，在電影院中未經授權的攝影，卻無法有效認定為刑事犯罪，美國敦促各國採取能防止非法攝影的法律和執法措施。

在醫藥專利保護方面，報告則提到，台灣2017年進行「藥事法」修正後，提供了一種機制，讓潛在專利糾紛得以儘早解決，應予肯定。

2018年特別301報告中，列入「優先觀察名單」的12國如下：阿爾及利亞、阿根廷、加拿大、智利、中國、哥倫比亞、印度、印尼、科威特、俄羅斯、烏克蘭與委內瑞拉。

美國貿易代表署表示，列入優先觀察名單的12國，美國今年會藉由「密切的雙邊接觸」，解決智慧財產權保護問題。（編輯：郭中翰）1070427

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