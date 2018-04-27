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美特別301報告 中國強迫技轉遭批評

發稿時間：2018/04/27 23:24

最新更新：2018/04/27 23:24

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（中央社記者鄭崇生華盛頓27日專電）美國貿易代表署（USTR）今天表示，中國除了連續14年在「優先觀察名單」上，也列名在「306條款監督國家」上，中國強制技術轉移的作法，再遭點名。

美國貿易代表署今天公布84頁的「2018特別301報告」，在智慧財產權及執法上的10多項議題中，中國每一項都遭點名；中國不只續列「優先觀察名單」，還在「306條款監管國家」上榜上有名。

一般來說，被列入「306條款監督國家」，形同美國將施貿易報復的「最後通牒」。

報告說，中國在智慧財產權保護上不只有長期存在的老問題，還有新的狀況必須關注，包括強制技術轉移，智慧財產權執法及包括竊取商業秘密、網路盜版猖獗和盜版偽造的廣泛侵權活動。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在聲明中指出，美國要向貿易夥伴發出的明確信號，就是保護美國人的智慧財產權是美國總統川普政府的首要任務。

關於強制技術轉移，報告說，當一個公司展現特定智慧財產發展或將智財權專利轉移到中國，甚至一些特定案例是將這些智財專利獨家授權給中國，就能得到市場准入、政府採購及某些特定優惠或收益。

USTR表示，今年3月針對中國的「301調查報告」中明確發現，中方的作法與政策不合理或歧視，對美國商業活動造成負擔或限制。

報告表示，美國敦促中國，在制定促進創新的政策時，不要採取脅迫的技術轉移或強制在地化政策，應考慮雙方自願商定商業夥伴關係的重要性。

在邊境保護與執法打擊犯罪上，USTR表示，中國和印度是全球分銷假冒藥品的主要來源，儘管美方沒有確切金額數字，但有研究顯示，印度市場銷售的藥品中，高達20%是假藥，對患者健康和安全都可能構成嚴重威脅。 

 關於網路及廣播影視的侵權行為，報告說，儘管中國在像是查緝盜版光碟販賣的執法上已有些許進展與作為，美國仍認為不夠。

醫藥專利上，報告表示，會持續「施壓」中國，包括對不正當商業用途、或為獲得藥品上市批准進行未經授權的生產測試或其他作為，美國敦促中方盡快提出有效解決機制。

美國政府估計，智慧財產權密集型的產業、直接與間接創造4550萬個美國就業機會，約占美國整體就業的30%。（編輯：郭中翰）1070427

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