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網拍族注意 網拍所得也須報稅

發稿時間：2018/04/28 11:11

最新更新：2018/04/28 11:26

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網拍族注意！網拍族無論正職或兼差，透過網路銷售商品，大致分為出售二手物、非經常性銷售與營利型銷售。除出售二手物品不用繳稅，其餘兩種都可能涉及營業稅或綜所稅。中央社　107年4月28日網拍族注意！網拍族無論正職或兼差，透過網路銷售商品，大致分為出售二手物、非經常性銷售與營利型銷售。除出售二手物品不用繳稅，其餘兩種都可能涉及營業稅或綜所稅。中央社　107年4月28日

（中央社記者邱柏勝台北28日電）會計師提醒，網拍族無論正職或兼差，透過網路銷售商品，大致分為出售二手物、非經常性銷售與營利型銷售。除出售二手物品不用繳稅，其餘兩種都可能涉及營業稅或綜所稅。

隨網路科技發展，近年逐漸出現「直播」風潮，許多人瞄準當中商機，發展出新型態網拍形式。

不過，勤業眾信（Deloitte）稅務部協理王瑞鴻表示，如果是非經常性銷售者，今年報稅時可將銷售收入的6%作為貿易盈餘或營利收入，併入綜合所得稅申報；如果以營利為目的，符合每月銷售勞務新台幣4萬元、貨物8萬元以上起徵點，須先辦理營業登記，再視每月銷售額，根據不同的營業稅及所得稅計算。

王瑞鴻說，以營利為目的的銷售人，如果每月銷售額在20萬元內，營業稅可按銷售額1%查定課徵；所得稅部分按核定全年銷售額，以純益率6%計算營利所得。

每月銷售額在20萬元以上的網拍族，需開立發票，並按銷售額5%申報營業稅；所得稅部分需比照獨資合夥事業報稅，先以實際所得（銷售額減成本費用）乘以17%的一半申報營利事業所得稅，再以實際所得減掉營所稅已繳稅額的餘額，併入個人綜所稅申報。

去年有經營網拍的納稅義務人，今年報稅時也須將網拍所得併入綜所稅申報。（編輯：李明宗）1070428

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