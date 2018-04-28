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鴻海威州面板園區動工 創造1.3萬就業機會

發稿時間：2018/04/28 11:15

最新更新：2018/04/28 11:15

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（中央社記者江明晏台北28日電）鴻海宣布，位於威斯康辛州的面板生產園區動工，將分階段創造1萬3000個就業機會，在威州逐步建構AI、8K+5G生態系統，並將推廣到全美各地。

鴻海發布新聞稿，鴻海科技與協力承包商Gilbane Building Company共同宣布，位於威斯康辛州拉辛市的液晶顯示面板生產園區準備工作正式啟動，園區基礎工程將在美國時間本周末前開始進行，正式動土儀式預計在接下來幾個月內舉行。

鴻海說明，園區現場基礎工程90%的周邊承銷商將由威斯康辛州在地企業協助執行，拉辛市當地企業占10%比例，落實集團創造在地就業機會的承諾。

鴻海董事長郭台銘的特助胡國輝表示，落實「威州優先」的承諾，是一個重要的里程碑，此計畫的積極推動下，將開始分階段創造1萬3000個就業機會，在威州逐步建構AI、8K+5G生態系統，並將推廣到全美各地。

鴻海初期工程將發包威州當地的Hoffman Construction Company以及Gestra Engineering兩間公司，分別協助地基開挖、水利工程、土木檢測等。胡國輝表示，州政府、聯邦政府的大力支持，以及鴻海在拉辛市和蒙特普萊森村當地的政府和合作夥伴全力協助，才讓這個計畫可以實現。

Gilbane Building Company以及威斯康辛州經濟發展局(WEDC)與鴻海在過去4周內，邀請來自建築承包商、服務商、供應商等約2000位代表，共同召開14場協調會議。Gilbane資深副總裁耶倫(Adam Jelen)表示，鴻海智慧生態園區第一階段開發工程，總計1億美元的招標金額，總共有25到30家威斯康辛州當地廠商參與。

耶倫進一步解釋，整個開發的腹地相當廣，預計開挖超過300萬立方公尺的土壤。初期現場開發工作將花費50萬個工作小時，尖峰時期400位工人同時作業，將創造出800個就業機會。（編輯：楊玫寧）1070428

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