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4G公教499吃到飽月底退場 業者持保留態度

發稿時間：2018/04/28 12:50

最新更新：2018/04/28 13:13

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原訂月底到期的4G網路軍公教499吃到飽方案能否如期退場，業者持保留態度。（中央社）原訂月底到期的4G網路軍公教499吃到飽方案能否如期退場，業者持保留態度。（中央社）

（中央社記者江明晏台北28日電）軍公教499雙飽方案上路與LINE低價資費登台，是近期電信業兩顆震撼彈，礙於市場競爭，原訂月底到期的軍公教方案能否如期退場，業者雖定調「短期促銷」，但仍持保留態度。

電信業大戰吃到飽資費，今年4月又在軍公教市場再度交鋒，展開為期一個月促銷，月費門檻下殺至新台幣499元，不購機單門號，可享上網吃到飽與網內互打到飽，吸引不少符合資格的消費者搶辦。

隨後，通訊軟體LINE日前與遠傳電信推出LINE MOBILE一站式電信服務，以不同傳輸速率推出月付299元、399元、499元等4G吃到飽資費方案，網內互打均免費，其中月付499元方案4G上網不限速。

軍公教雙飽方案上路與LINE低價資費登台，成為國內電信產業近期兩顆震撼彈，業界人士擔憂，低價吃到飽若維持常態，殺傷力將既深且遠，恐影響產業健康發展。

目前電信三雄都將軍公教499雙飽方案定調「短期促銷」，但3家業者是否會如預期退場，抑或再度陷入「敵不退、我不退」的僵局，目前仍有待觀察。

遠傳電信雖表態確定延期，不過市場人士分析，由於遠傳日前才攜手LINE推出499元雙飽方案，不限軍公教資格，因此遠傳退出軍公教499吃到飽市場，並不至於流失客戶，仍維持戰力搶市。

中華電總經理謝繼茂在法說會上回應法人時強調，499吃到飽是針對公教族群，主要是因應市場競爭反擊，定調短期促銷計畫，也會針對市場動態隨時保持彈性。

對公教專案是否如預期月底退場？中華電高層私下對中央社記者表示，「沒人敢說，還是得觀察市場與競爭對手狀態」。

台灣大哥大回應，軍警公教專案設定為短期促案，將會視市場狀況調整。

亞太電信日前推出不限身份的499雙飽限時快閃活動，至5月1日止，亞太電信也指出，499方案雖然為短期促銷，但仍視市場狀況而定。

在市場競爭白熱化的情況下，電信業者目前對退場態度保留，不過，業界普遍認為「499元雙飽太傷」，尤其資費戰的「殺傷力既深且遠」，除了導致數據量雖然不斷飆升，電信行動營收卻不增反減外，也擔憂促銷好比裹著糖衣的毒藥，不利產業長期發展，未來每月每用戶平均貢獻度（ARPU）恐怕很難再拉高。（編輯：張均懋）1070428

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