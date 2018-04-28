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企業5月申報營所稅 常見6項違章疏失

發稿時間：2018/04/28 17:52

最新更新：2018/04/28 17:52

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（中央社記者邱柏勝台北28日電）5月報稅月將至，企業也必須申報營所稅。為協助營業人檢視申報內容是否符合稅法規範，國稅局整理6大常見營所稅違章或疏失情形，避免營業人因申報疏失而遭補稅，甚至處罰。

一、短漏報營業收入：此違章類型主要可分為四種，第一種是漏開或者未開立統一發票，其次是小規模營利人因營運規模擴大，年度中改為使用統一發票的商號，但漏報小規模營業人時期的查定課徵銷售額；第三是短漏報外銷收入；最後是預收貨款或預收工程款，於實現年度未轉列收入。

二、短漏報非營業收入：企業領取包含利息收入、保險理賠收入、海關退稅收入或政府補助款等。另外，企業領回未支付員工退休金，或資遣費的退休準備金時，也常發生短漏報情形。此外，企業出售包含建物或者車輛的資產增益，也是短漏報大宗。

三、虛列成本費用：明明沒有進貨事實，但卻取得不實進項憑證；或者虛報員工的薪資、工資等。

四、未分配盈餘：營業人被稽徵機關查獲有短漏報收入的未分配盈餘。

五、股東可扣抵稅額帳戶：企業虛增股東可扣抵稅額帳戶金額，或短計帳載累積未分配盈餘帳戶金額，導致超額分配；或者是分配給股東的可扣抵稅額，超過分配日其股東可扣抵稅額帳戶餘額；或者是稅額扣抵比率計算錯誤等，都是常見的違章情形。

六、所得基本稅額：企業未依規定計算及申報基本所得額，導致短漏報稅額。

高雄市國稅局提醒營利事業，務必如期完成申報並繳清稅款，以免因違反所得稅法規定，被加徵滯報金或怠報金，此外也需避免違反上述違章情形，以免遭補稅甚至處罰。（編輯：郭萍英）1070428

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