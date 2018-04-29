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上海商銀掛牌上市 證交所估今年有望

發稿時間：2018/04/29 10:39

最新更新：2018/04/29 10:39

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（中央社記者蔡怡杼台北29日電）銀行股績優生上海商銀表示，目前正緊鑼密鼓推動IPO。根據證交所推估，若文件齊備，新股約5至6個月可掛牌，即上海商銀若趕在年中向證交所遞件，今年可望掛牌。

上海商業儲蓄銀行去年獲利創新高，稅前盈餘新台幣212.08億元，每股盈餘3.04元，董事會3月底通過配發現金股利1.8元，為國內首家突破銀行法對現金股利設下1.5元天花板的銀行，若以上海商銀27日興櫃成交均價36.28元計算，股息殖利率約5%。

對於推動IPO（首次公開發行），上海商銀發言人暨副總經理林志宏回應，上海商銀去年股東會通過授權董事長適機推動IPO。上海商銀會上市，而非上櫃，目前已進入IPO緘默期無法對外發言。

另外，金融監督管理委員會銀行局也表示，已核准上海商銀IPO申請案。據了解，負責上海商銀IPO案的承銷商為華南永昌證券，至於會計師則為勤業眾信聯合會計師事務所。

對於上海商銀IPO，台灣證券交易所表示，為便利企業上市，證交所對上市申請案的審查期間，已由原先的8週縮短為6週，上海商銀若遞件申請，將是首家適用新制的銀行股。

證交所指出，在文件齊備的前提下，自企業送件申請日起算，證交所將於6週內提報審議委員會審議，之後送董事會通過，且送金管會證期局備查後，企業即可展開為期3個月的承銷期，之後就可掛牌上市，整體IPO時間約5、6個月，即上海商銀若能趕在年中向證交所遞件，今年可望掛牌。（編輯：黃國倫）1070429

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