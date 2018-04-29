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豪擲數千億造娛樂之城 沙國王出席動土

發稿時間：2018/04/29 11:35

最新更新：2018/04/29 11:35

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（中央社吉迪亞28日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯國王沙爾曼和王儲穆罕默德．沙爾曼今天出席「娛樂之城」動土典禮；這項規模龐大的建設計畫，是沙國開放經濟及放寬社會限制的宏大策略核心部分。

路透社報導，沙國將在距離首都利雅德大約一小時車程的吉迪亞（Qiddiya），打造一座334平方公里的娛樂之城，占地為美國佛州迪士尼世界（Disney World）的2.5倍。

這座娛樂之城將涵蓋一座「六旗主題樂園」（Six Flags Amusement Park）、水上樂園、賽車運動、文化活動和度假酒店。一名發言人說，第一階段於2022年開幕後，每年預計吸引150萬遊客造訪。

沙國媒體報導，光是基礎建設的成本即高達300億里亞爾（約新台幣2350億元）。

沙烏地阿拉伯有2/3人口年齡在35歲以下，國內娛樂選擇非常有限，許多人會在週末前往鄰近的巴林或杜拜尋歡作樂。沙國希望能讓國民每年在海外地區200億美元娛樂消費的1/4回流到國內。

計畫執行長雷尼吉（Michael Reininger）說：「盡我所能吸引愈多娛樂消費回流國內是計畫目標，同時把餅做大，也能從中獲取不成比例的份額。」

他說：「我們不光是走訪全世界，尋求並複製那些靈感。我們要追求創新，並且維持領先地位。」（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070429

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