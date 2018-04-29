油價下週漲4角 創近3年半新高

（中央社記者蔡怡杼台北29日電）台灣中油公司今天表示，依浮動油價機制計算，自30日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各新台幣0.4元，其中，95無鉛汽油每公升為29.7元，逼近30元，創近3年半新高。



調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.2元、95無鉛汽油每公升29.7元、98無鉛汽油每公升31.7元、超級柴油每公升26.1元。



即調整後的國內各式油品價格連袂來到2014年11月底以來新高，其中各式汽油價格，均僅次於2014年11月24日的92無鉛汽油28.3元、95無鉛汽油29.8元以及98無鉛汽油31.8元，至於超級柴油每公升26.1元，則直逼2014年12月1日26.4元的高點。



台灣中油公司指出，本週原油價位受到市場擔心美國將對伊朗重啟經濟及石油禁運制裁，加上石油輸出國組織（OPEC）持續落實減產協議等因素影響，國際油價高檔震盪走揚。



台灣中油表示，本週調價指標7D3B週均價為每桶71.83美元，較前週70.45美元，上漲1.38美元，新台幣兌美元匯率貶值0.249元，國內油價依公式計算漲幅為2.26%，因此，汽油價格每公升調漲0.4元，柴油價格每公升調漲0.5元，未反映的柴油0.1元漲幅將由台灣中油公司先行吸收。



台灣中油解釋，依國內汽、柴油浮動油價調整機制作業原則，應以亞洲鄰近競爭國最低價為調整上限，本週柴油應調漲0.5元，實際僅調漲0.4元，未反映的0.1元將由台灣中油公司先行吸收，下週仍回歸現行油價機制原應的基準計價。（編輯：黃國倫）1070429